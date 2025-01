"Aló Nellyta": Nelly Rossinelli sueña con conducir un programa como el de Gisela Valcárcel

Nelly Rosinelli, reconocida por su participación como jurado en "El Gran Chef Famosos", dejó a todos boquiabiertos durante su aparición en el programa "Contra el tráfico". En una charla amena, la talentosa figura reveló su deseo de presentar un programa de televisión parecido al que en su momento hizo famoso a Gisela Valcárcel.

Nelly Rossinelli, conocida por su rol como jurado en "El Gran Chef Famosos", sorprendió en una reciente entrevista en el programa "Contra el tráfico" de Ricardo Rondón en Radio Exitosa. La conductora compartió sus deseos de conducir un programa en la televisión, y no dudó en confesar que le gustaría tener un espacio similar al que Gisela Valcárcel hizo famoso por años.

Al ser preguntada por Ricardo Rondón si le gustaría conducir "El Gran Chef", Nelly respondió con una sonrisa: "Conducir El Gran Chef no sé, pero en algún momento, conducir, sí me gustaría algún otro programa".

Sin embargo, su respuesta fue mucho más específica cuando habló sobre el tipo de programa que le gustaría conducir.

Aquí, la conductora hizo referencia al icónico "Aló Gisela", que se convirtió en un referente para muchas generaciones. . El programa y marcó una época en la televisión peruana, inspirándola en su deseo de conectar de manera especial con su audiencia.

Ricardo, conocido por su buen humor, bromeó con Nelly, diciendo: "¿Quieres serruchar a Gisela?". A lo que Nelly, sin perder el ritmo, respondió: "No, no. Gisela está en El Gran Show, pero me refiero a un programa de mediodía o un magazine en las mañanas. Mi público en redes sociales normalmente son las mamitas, tengo mucho contacto con las mamás".