¿Se peleó con algún participante? Giacomo Bocchio revela el momento en que perdió los papeles durante programa

El chef Giacomo Bocchio, reconocido por su participación cómo jurgado en el programa "El Gran Chef Famosos", ha conquistado al público gracias a su carisma y experiencia en el mundo gastronómico. Sin embargo, su rutina en el programa de cocina no siempre ha sido tan solo risas ya que al ser un programa de competencia implica un nivel de atención y de presión diferente.

En una reciente entrevista para el programa "Contra el tráfico", Giacomo Bocchio, reveló momentos de alta tensión que se viven durante el programa. El chef mencionó que ha habido veces en los que ha chocado e intercambiado palabras con varios participantes dentro de la competencia por no acatar algunas recomendaciones.

"Han habido veces en la que me he preocupado y me he molestado inclusive por temas de seguridad. Se les ha explicado cosas importantísimas velando por la seguridad no solo de ellos si no de la gente que nos rodea y que aún así no tomen conciencia de ello. Ahí es cuando de verdad me molesto" reconoció entre risas el reconocido jurado.