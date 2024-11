Tito Vega se pronuncia sobre polémica con Alejandra Baigorria, pero echa a Nelly Rossinelli: "Ella me dijo"

El actor peruano Tito Vega se pronunció sobre la controversia generada en la final de 'El Gran Chef Famosos', donde Alejandra Baigorria mostró su frustración por la falta de implementos de cocina. Vega explicó que el incidente fue un simple descuido y que se disculpó con Baigorria al finalizar el programa.

Durante su participación en el programa 'Arriba mi Gente', Tito Vega, subcampeón de la competencia, relató los hechos que llevaron a la explosiva reacción de la 'Gringa de Gamarra'. La situación se desató cuando Vega utilizó dos licuadoras para preparar su platillo, lo que generó la molestia de Baigorria, quien se sintió en desventaja. Te contamos más detalles en la siguiente nota.

A pesar del tenso momento, Tito Vega aseguró que todo quedó aclarado tras disculparse con Alejandra Baigorria. La situación ha generado un intenso debate en redes sociales, donde los usuarios han expresado opiniones divididas sobre la reacción de la exchica reality.

Tito Vega explicó que el inconveniente surgió al intentar elaborar una mayonesa, la cual no resultó como esperaba en su primer intento. Durante ese proceso, aprovechó la asistencia directa de la jurado Nelly Rossinelli, quien le brindó su apoyo durante un lapso de 10 minutos.

"Ese día tenía mi beneficio de ayuda del jurado por 10 minutos. Nelly me estaba ayudando y estábamos preparando una mayonesa y me salió mala en la primera parte. Nelly me dijo; trae otra licuadora para hacer la mayonesa sin darme cuenta que ella (Alejandra) no tenia licuadora y tampoco escuche que la estaba pidiendo," explicó el actor.