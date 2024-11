Florcita minimiza los pedidos de Susy Díaz para que aporte dinero en su casa: "Estoy perdiendo tiempo"

Florcita Polo vuelve a estar involucrada en polémicas debido a que su madre, Susy Díaz, la acusó de no aportar económicamente en su casa. Sin embargo, Flor ignoró los pedidos de su progenitora y dijo estar más enfocada en su participación en un certamen de belleza.

La ex pareja de Néstor Villanueva está preparándose para participar en el certamen Miss Mundo Latina: Categoría Señora, y cuando América Hoy intentó abordarla para preguntarle sobre su madre, la modelo se mostró incómoda.

"Esos comentarios... sólo hábleme del certamen, de las cosas que estoy haciendo. Ese día (del concurso) va a estar la gente que me quiere, apoya y motiva en este concurso. Estoy feliz y contenta porque, para mí, participar es un sueño, y desde ya me siento ganadora" , expresó.

Enseguida, la reportera le comentó que recientemente habían hecho una entrevista a Susy, donde se quejaba amargamente de que ella es una persona irresponsable. Sin embargo, la consulta no le gustó a Florcita, quien cortó la entrevista abruptamente.

"Yo no tengo malestar con nadie, en realidad estoy contenta y feliz (...) Creo que Angy te dijo lo que voy a decir. Estoy perdiendo el tiempo y tengo una emergencia. Solamente te puedo hablar del certamen y no de otra cosa. Gracias", concluyó.

Ayer en el programa "América Hoy", Susy Díaz confesó que no está convencida de que el certamen Miss Mundo Latina Perú sea lo mejor para su hija. Aunque Susy nunca le dice a Florcita lo que debe hacer, dejó claro que no aprueba que su hija dedique tanto tiempo a este concurso.

"Yo nunca le digo a Flor, 'oye deja esto', 'deja lo otro', solamente le digo lo que no me parece. Mucho tiempo está dedicando a algo que no veo que le sume, nunca me hace caso", dijo Susy con cierta preocupación.