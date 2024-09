Deysi Araujo revela que 'Chibolín' no la quiso incluir en su grupo de vedettes: "Fue porque yo era ch*la"

Deysi Araujo es una de las vedettes más recordadas de los años 2000, mismo tiempo en el que Andrés Hurtado 'Chibolín' se hizo conocido en el ambiente artístico. En recientes declaraciones, la pelirroja contó que el presentador de televisión siempre la excluyó de su selecto grupo de amigas vedettes, debido a que la consideraba "chola".

Hace unos días, Araujo se presentó en el podcast 'Poco Floro', conducido por Gianfranco Pérez y Jhon Tirado. Durante la conversación, los presentadores le consultaron a la creadora de contenidos sobre si había tenido cercanía con Andrés Hurtado y fue allí donde Deysi contó que Chibolín siempre la miraba con desprecio.