Génesis Hurtado se desliga de la polémica de su padre Andrés Hurtado y revela su verdadero trabajo

La influencer Génesis Hurtado se encuentra en medio del ojo público por la polémica en la que está envuelto su padre, Andrés Hurtado. En ese sentido, durante una reciente publicación para sus redes sociales, Génesis reveló a qué se dedica realmente y también marcó distancia de las acusaciones que enfrenta el presentador.

Fiel a su estilo, Génesis Hurtado decidió desligarse de los rumores que dejan entrever que ella solo goza del dinero de su padre. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Una de las engreídas de Andrés Hurtado mostró a qué se dedica realmente luego de la polémica en la que está envuelto su padre tras graves acusaciones en su contra por corrupción y tráfico de influencias. A través de sus redes sociales, Génesis Hurtado decidió marcar distancia de esta controversia mostrando cómo es su día a día.

En ese sentido, el verdadero trabajo de Génesis Hurtado es ser 'tiktoker' y mostró cómo es el proceso de su caracterización para el personaje de 'La bestia'. Cabe resaltar que la hermana de Josetty Hurtado se presenta como tv host, creadora de contenido y trabaja con diversas marcas.

"El otro día me preguntó mi mamá en qué trabajaba. Ni modo, valió madres, le tuve que decir. Mamá, soy tiktoker. ¿Y qué chingados es eso? Pues es una aplicación donde haces un chistecito y te dan un 'like'. Yo bailo, canto, hasta les digo que vendo gelatinas y ni así me regalan un 'like' amá", menciona Gennesis Hurtado en uno de sus videos para la plataforma TikTok.