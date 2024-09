Belén Estévez y su INESPERADA REACCIÓN tras ser consultada sobre romance entre su ex Waldir y Daniela Darcourt

Daniela Darcourt y Waldir Felipa confirmaron su relación con una romántica foto en Instagram. Ante ello, un programa de espectáculos quiso conocer la opinión de Belén Estévez sobre este nuevo romance, ya que Felipe fue su ex pareja durante varios años mientras ambos participaban en 'El Gran Show'.

Recordemos que los rumores de una relación entre Darcourt y Felipa empezaron a sonar hace algunas semanas. Sin embargo, no fue hasta hace unos días que la pareja se dio un beso en público que se confirmó su cercanía amorosa.

El magazine matutino 'América Hoy' decidió contactar a la ex participante de 'El Gran Chef: Famosos' para consultarle su opinión sobre la nueva relación de su exnovio. Ante ello, Belén se mostró esquiva y cortó la comunicación lo más rápido posible, sin antes afirmar que se encontraba enfocada en sus proyectos.

"Estoy súper... Ando trabajando en la pastelería. No he visto nada de la tele, nada de la vida. Te agradezco un montón, en serio estoy full metida en lo mío. No me incomoda, no me incomoda nada (que me pregunten por él)", expresó Belén para luego cortar la comunicación telefónica de forma abrupta.