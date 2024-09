Nubeluz: Silvana Cañote cuestiona la participación de Andrés Wiese en la película ¿Por su edad?

Silvana Cañote, quien interpretará a Mónica Santa María en la esperada película "Sube a mi Nube", ha generado controversia al hablar sobre la participación de Andrés Wiese, su compañero de reparto, quien será su pareja en la ficción. La actriz, conocida por su participación en "América Kids", sorprendió al cuestionar la elección de Wiese, debido a la diferencia de edad entre ambos actores.

"Yo tengo 29 y el coprotagonista, que es hombre, me lleva 11 años, tiene 40 o 41. ¿A mí me llamarían cuando tenga 40 para ser pareja de un chico de 29? Intuyo que la respuesta es no", comentó la actriz, dejando en claro que siente que las mujeres enfrentan más desventajas en la industria del entretenimiento.