Andrés Wiese revela por qué no regresó a 'Al Fondo Hay Sitio': "Valoro mi libertad"

El actor peruano Andrés Wiese, famoso por interpretar a 'Nicolás de las Casas' en la teleserie peruana 'Al Fondo Hay Sitio', explicó por qué decidió no volver a la producción de América TV para su novena temporada, estrenada en 2022. A pesar de haber contemplado la posibilidad de regresar al papel, finalmente decidió no hacerlo debido a varios motivos.

Cabe resaltar que el actor llegó a reunirse con la productora de América TV para hablar sobre un nuevo proyecto, lo cual le tomó por sorpresa conocer de qué trataba. Te contamos más detalles a continuación.

En el podcast 'La Lengua', Andrés Wiese explicó que después del final de la octava temporada, la idea de volver a interpretar a 'Nicolás de las Casas' siempre estuvo presente en su mente. La oportunidad de regresar a 'Al Fondo Hay Sitio' surgió en los últimos meses de 2021, después de que se decidió que 'De vuelta al barrio' no continuaría en televisión.

Andrés Wiese contó que recibió una invitación de Estela Redhead, productora de América TV, para participar en una reunión virtual y hablar sobre el regreso de la teleserie. Al entrar a la videollamada, se sorprendió al ver a muchos de sus antiguos compañeros de elenco, como Adolfo Chuiman, Gustavo Bueno, Yvonne Frayssinet, Nataniel Sánchez y Erick Elera.

"Pasaron mil emociones en tres segundos, era mucha información. Ver a mis compañeros después de tantos años fue bonito, pero por otro lado no sabía si yo quería regresar. Me acuerdo que hablaron todos y yo lo hice al final. Les pedí una reunión en privado a la producción porque no estaba preparado para ese especie de salón de clases, porque era algo como 'levante la mano los que quieren y no levanten los que no'", manifestó el actor.