Génesis Tapia revela que ya ha perdido un bebé antes por culpa de su esposo Kike Márquez: "Tenía 5 meses"

En el último programa de 'Magaly TV la firme' Génesis Tapia logró comunicarse con la producción de la periodista para brindar detalles de su estado de salud después de descubrir que su esposo Kike Márquez le había sido infiel con una jovencita de 18 años.

La abogada confesó que no es la primera vez que su bebé se encuentra en riesgo ya que en el pasado habrían vivido una situación bastante similar por culpa del comportamiento del padre de sus hijos.

Hace unos días salió a la luz polémicas imágenes de Kike Márquez esposo de Génesis Tapia entrando a varios hoteles con una jovencita que evidentemente no era su esposa.

El informe emitido por el programa de 'Magaly TV la Firme' logro desenmascarar al padre de familia que en el día de ayer decidió nuevamente pedir perdón a Génesis mediante el programa de 'América Hoy', sin embargo, lejos de recibir la comprensión de las conductoras fue lapidado por su actitud y comportamiento con su esposa quien se encuentra gestando.

Es así que la propia Génesis Tapia en comunicación con el programa de Magaly inicialmente agradeció a la periodista por sacar a la luz esas imágenes que le hacen ver la verdadera cara de su esposo Kike Márquez.

Declaración de Génesis Tapia

Sin embargo, lo que ha causado asombro es que la misma Génesis confesó que no es la primera vez que se encuentra en una situación delicada como la que viene pasando ahora ya que se encuentra luchando por la vida de su bebé que apenas tiene 13 semanas de gestación.

Inicialmente la abogada recalcó que Kike le viene rogando para que lo perdone y le dé una oportunidad de demostrarle que se encuentra dispuesto a cambiar por su bien y el de su familia, pero la profesional ha decidido no darle chance de recuperar a su familia.

"Yo no siento nada por él ya, yo he conversado con él, él me ha suplicado quedarse conmigo tiempo de embarazo, porque sabe a dónde me ha llevado", dijo en un primer momento Tapia bastante indignada con lo sucedido.