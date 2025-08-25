"Asado Argentino incorpora dentro de su buffet una selección especial de platos orientales"

Asado Argentino se renueva y anuncia la incorporación de una selección especial de platos orientales dentro de su buffet. Esta nueva propuesta busca sorprender a los comensales con una combinación de sabores, que une lo mejor de la parrilla con la riqueza de la cocina fusión.

Platos orientales que conquistan paladares

La Casa del Asado Argentino enriquece su buffet con una variada selección de platos orientales, diseñado para quienes disfrutan de una experiencia gastronómica diversa y llena de sabores. Como parte de esta propuesta innovadora, suma nuevos platos a su buffet ilimitado:

Pollo Chijaukay

Pollo Tipakay

Aeropuerto Mixto

Taypa Mixto

Chancho Asado

Ahora, con la incorporación de los platos orientales, se amplía el abanico de opciones, que combina tradición, innovación y sabor.

Disfruta esta nueva experiencia

Con esta nueva oferta de inspiración oriental, dirigida a los amantes del buffet, Asado Argentino pone a disposición sus 5 locales: Barranco, Breña, Lurín, Villa El Salvador y Comas; donde podrás disfrutar de esta nueva experiencia ya sea en familia, con amigos o en pareja de lunes a viernes a una tarifa tarifa promocional vigente de S/19.90 desde las 6:00 p. m. en todos sus puntos de venta. Tarifa regular: S/26.90.

Con esta fusión de culturas, La casa del Asado Argentino amplía su identidad culinaria y ofrece una experiencia más completa y sorprendente. La incorporación de sabores orientales convierte cada visita en una oportunidad para probar algo nuevo, sin perder la esencia de su tradicional buffet.