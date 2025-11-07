"Toma chela, toma chill": la mejor chela es la que se disfruta con moderación

La cerveza, por su baja graduación alcohólica, ha acompañado históricamente las celebraciones de los peruanos como una bebida de moderación que invita a compartir, disfrutar de la gastronomía y celebrar con responsabilidad.

Con esa convicción, Backus presenta en Perú "Toma chela, toma chill", una campaña que promueve una cultura de consumo responsable. La iniciativa busca posicionar a la cerveza como la bebida de moderación por excelencia y se complementa con la apuesta de la compañía por el segmento cero, que abre nuevas ocasiones de consumo con alternativas sin alcohol como Corona Cero y Cusqueña Trigo Sin alcohol.

Acciones con impacto positivo en el consumo responsable

La campaña se suma a otros esfuerzos que Backus viene impulsando para fortalecer la cultura de consumo responsable en el país. Uno de ellos es el programa de capacitaciones a bares y restaurantes, en distritos como Barranco, que entrena a bartenders, mozos y administradores en servicio responsable: desde la prohibición de venta a menores hasta protocolos frente a clientes en estado de ebriedad, la promoción de alternativas sin alcohol y una comunicación clara con mensajes de moderación.

"El consumo responsable es un pilar fundamental para construir una cultura cervecera sostenible. Los bares y restaurantes son espacios clave de socialización donde se generan momentos memorables, pero también donde es necesario reforzar prácticas seguras de venta y servicio. Por eso en Backus capacitamos al personal, para convertirlos en agentes de cambio positivo en las comunidades donde operan", señaló Rodrigo Gallegos, VP Legal y de Asuntos Corporativos de Backus.

Un caso emblemático es Pilsen House of Music (PHOM), un espacio que cada jueves reúne a más de 1,100 personas, donde se capacitó a todo el personal de atención para fortalecer la cultura de moderación. Tras la experiencia, el 94% señaló que quiere seguir aprendiendo y el 78% implementará cambios concretos. Para complementar esta acción, Backus trabaja con aliados como Cabify, que ofrece un 30% de descuento en los viajes desde y hacia el local, e incentiva a los asistentes a optar por un transporte seguro.

Estas iniciativas también se complementan con la "Ruta al mercado", una movilización que se realizó en Lima, Arequipa, Trujillo y Tarapoto donde más de 1,200 colaboradores de Backus y aliados estratégicos recorrieron más de 14,000 puntos de venta para conversar directamente con quienes son el punto de contacto directo con los consumidores y compartir mensajes de consumo responsable. El objetivo es llevar la campaña al corazón de los barrios y reforzar la moderación en los espacios cotidianos de compra.

Segmento Sin alcohol: innovación con propósito

"Toma chela, toma chill" también se conecta con la apuesta de Backus por innovar y ofrecer más opciones para distintos momentos de disfrute. Un ejemplo de ello son Corona Cero y Cusqueña Trigo Sin Alcohol, alternativas sin alcohol que marcan un hito en el mercado peruano. El objetivo es abrir nuevas ocasiones de consumo: desde reuniones familiares y encuentros cotidianos, hasta conciertos y estadios.

Corona Cero y Cusqueña Trigo Sin Alcohol

Con "Toma Chela, toma chill", Backus busca que el consumo responsable deje de ser solo un mensaje y se convierta en parte de la vida cotidiana de los peruanos: desde los bares y bodegas de barrio hasta los grandes escenarios de celebración. Este compromiso se refleja en mensajes simples que ha posicionado la compañía para acompañar cada brindis: intercalar la cerveza con una opción sin alcohol, comer antes, durante y después de tomar, y elegir un transporte seguro para regresar a casa. Porque tomar con moderación no es tomar menos, es disfrutar más, cuidarse y compartir mejores momentos.

Sobre Backus

En Backus, estamos reinventando el futuro juntos. Soñamos en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. Nos transformamos y desafiamos a nosotros mismos a liderar y hacer crecer nuestra categoría, ofrecer nuevas formas de responder a las necesidades de nuestros clientes y consumidores, y tener un impacto más significativo en nuestras comunidades, gracias a los más de 4 mil apasionados que son parte de la familia AB InBev en el Perú.