"Toma chela, toma chill": la mejor chela es la que se disfruta con moderación

Backus presenta "Toma chela, toma chill", una iniciativa que promueve el consumo responsable de bebidas alcohólicas y hace de la moderación parte de la cultura cervecera en el Perú.

Campaña "Toma chela, toma chill" de Backus
07/11/2025

La cerveza, por su baja graduación alcohólica, ha acompañado históricamente las celebraciones de los peruanos como una bebida de moderación que invita a compartir, disfrutar de la gastronomía y celebrar con responsabilidad.

Con esa convicción, Backus presenta en Perú "Toma chela, toma chill", una campaña que promueve una cultura de consumo responsable. La iniciativa busca posicionar a la cerveza como la bebida de moderación por excelencia y se complementa con la apuesta de la compañía por el segmento cero, que abre nuevas ocasiones de consumo con alternativas sin alcohol como Corona Cero y Cusqueña Trigo Sin alcohol.

Acciones con impacto positivo en el consumo responsable

La campaña se suma a otros esfuerzos que Backus viene impulsando para fortalecer la cultura de consumo responsable en el país. Uno de ellos es el programa de capacitaciones a bares y restaurantes, en distritos como Barranco, que entrena a bartenders, mozos y administradores en servicio responsable: desde la prohibición de venta a menores hasta protocolos frente a clientes en estado de ebriedad, la promoción de alternativas sin alcohol y una comunicación clara con mensajes de moderación.

"El consumo responsable es un pilar fundamental para construir una cultura cervecera sostenible. Los bares y restaurantes son espacios clave de socialización donde se generan momentos memorables, pero también donde es necesario reforzar prácticas seguras de venta y servicio. Por eso en Backus capacitamos al personal, para convertirlos en agentes de cambio positivo en las comunidades donde operan", señaló Rodrigo Gallegos, VP Legal y de Asuntos Corporativos de Backus.

Un caso emblemático es Pilsen House of Music (PHOM), un espacio que cada jueves reúne a más de 1,100 personas, donde se capacitó a todo el personal de atención para fortalecer la cultura de moderación. Tras la experiencia, el 94% señaló que quiere seguir aprendiendo y el 78% implementará cambios concretos. Para complementar esta acción, Backus trabaja con aliados como Cabify, que ofrece un 30% de descuento en los viajes desde y hacia el local, e incentiva a los asistentes a optar por un transporte seguro.

Estas iniciativas también se complementan con la "Ruta al mercado", una movilización que se realizó en Lima, Arequipa, Trujillo y Tarapoto donde más de 1,200 colaboradores de Backus y aliados estratégicos recorrieron más de 14,000 puntos de venta para conversar directamente con quienes son el punto de contacto directo con los consumidores y compartir mensajes de consumo responsable. El objetivo es llevar la campaña al corazón de los barrios y reforzar la moderación en los espacios cotidianos de compra.

Segmento Sin alcohol: innovación con propósito

"Toma chela, toma chill" también se conecta con la apuesta de Backus por innovar y ofrecer más opciones para distintos momentos de disfrute. Un ejemplo de ello son Corona Cero y Cusqueña Trigo Sin Alcohol, alternativas sin alcohol que marcan un hito en el mercado peruano. El objetivo es abrir nuevas ocasiones de consumo: desde reuniones familiares y encuentros cotidianos, hasta conciertos y estadios.

Corona Cero y Cusqueña Trigo Sin Alcohol

Con "Toma Chela, toma chill", Backus busca que el consumo responsable deje de ser solo un mensaje y se convierta en parte de la vida cotidiana de los peruanos: desde los bares y bodegas de barrio hasta los grandes escenarios de celebración. Este compromiso se refleja en mensajes simples que ha posicionado la compañía para acompañar cada brindis: intercalar la cerveza con una opción sin alcohol, comer antes, durante y después de tomar, y elegir un transporte seguro para regresar a casa. Porque tomar con moderación no es tomar menos, es disfrutar más, cuidarse y compartir mejores momentos.

Sobre Backus 

En Backus, estamos reinventando el futuro juntos. Soñamos en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. Nos transformamos y desafiamos a nosotros mismos a liderar y hacer crecer nuestra categoría, ofrecer nuevas formas de responder a las necesidades de nuestros clientes y consumidores, y tener un impacto más significativo en nuestras comunidades, gracias a los más de 4 mil apasionados que son parte de la familia AB InBev en el Perú.

 

