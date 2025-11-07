RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Precio del DÓLAR HOY, 7 de noviembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

La moneda estadounidense consolida una tendencia de calma en el mercado cambiario y refleja la solidez del sol peruano frente a los movimientos internacionales.

Precio del dólar hoy, 7 de noviembre.
07/11/2025

El dólar continúa mostrando estabilidad en el mercado peruano. Pese a las leves fluctuaciones registradas durante la semana, la divisa estadounidense se ha mantenido dentro de un rango predecible, consolidando una tendencia de calma en el tipo de cambio frente al sol.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el tipo de cambio hoy, viernes 7 de noviembre, se ubica en S/ 3.371 para la compra y S/ 3.377 para la venta, una leve variación respecto al día anterior que refleja la solidez de la moneda peruana.

Comportamiento del dólar en los últimos días. Durante los primeros días de noviembre, el dólar se ha mantenido estable, moviéndose entre los S/ 3.36 y S/ 3.38. Esta estabilidad responde a un equilibrio entre la oferta y demanda de divisas, así como al control monetario que mantiene el Banco Central de Reserva (BCR) del Perú.

Precio del dólar del 1 al 7 de noviembre. (SUNAT)
A diferencia de otros países de la región, el mercado cambiario peruano ha mostrado menor volatilidad. Factores como la fortaleza de las exportaciones, el flujo de inversión extranjera y la confianza empresarial han permitido mantener la cotización del dólar sin grandes cambios.

Factores económicos y expectativas. En el plano internacional, los mercados siguen atentos a las decisiones de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos sobre sus tasas de interés. Sin embargo, en el Perú, la política económica interna y las reservas internacionales continúan ofreciendo un respaldo sólido que evita impactos bruscos en la cotización.

Los especialistas destacan que esta estabilidad es positiva para las familias y empresas, ya que reduce la incertidumbre en los precios de productos importados y favorece la planificación financiera. Además, el control de la inflación y la recuperación gradual de la economía nacional siguen aportando confianza en el mercado.

¿Dónde cambiar dólares?

Si tienes la intención de comprar o vender dólares hoy, 28 de febrero, es crucial que revises las tasas de cambio. Los valores pueden variar entre bancos, casas de cambio y plataformas digitales. En un contexto económico volátil, conocer el tipo de cambio diario te permitirá tomar decisiones más informadas al realizar transacciones en dólares y optimizar cada operación.

Asimismo, se recomienda consultar el precio del dólar en plataformas oficiales del Estado antes de llevar a cabo cualquier transacción. A continuación, te presentamos algunas de las plataformas donde podrás verificar el tipo de cambio, además de SUNAT:

En resumen, el dólar inició este viernes 7 de noviembre con una cotización de S/ 3.371 para la compra y S/ 3.377 para la venta, según la SUNAT. La divisa estadounidense culmina la semana sin mayores sobresaltos, reafirmando la estabilidad económica del país y proyectando un inicio de mes tranquilo en el mercado cambiario.

Karibeña