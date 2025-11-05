Precio del DÓLAR HOY, 5 de noviembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El dólar continúa mostrando un comportamiento estable en el Perú. Tras los primeros días de noviembre, la divisa estadounidense no ha registrado variaciones importantes frente al sol, reflejando un panorama de tranquilidad en el mercado cambiario nacional.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el tipo de cambio hoy, miércoles 5 de noviembre, se ubica en S/ 3.366 para la compra y S/ 3.378 para la venta, manteniendo los mismos valores del día anterior.

Un dólar sin sobresaltos. Durante los últimos días, el dólar se ha mantenido dentro de un rango estable. Este comportamiento responde a la baja volatilidad del mercado, la moderada demanda de divisas y las medidas del Banco Central de Reserva (BCR), que continúa supervisando el flujo cambiario para garantizar el equilibrio financiero.

Precio del dólar del 1 al 5 de noviembre. (SUNAT)

La estabilidad observada durante esta semana también se explica por la confianza de los inversionistas y el desempeño positivo de las exportaciones, factores que fortalecen la moneda peruana. A diferencia de otros países de la región, el Perú mantiene un entorno macroeconómico predecible y controlado.

Factores internacionales y locales. A nivel internacional, la atención se centra en las decisiones de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos respecto a sus tasas de interés. Aunque cualquier cambio en la política monetaria estadounidense podría afectar a los mercados emergentes, el impacto en el Perú ha sido mínimo gracias a sus sólidas reservas internacionales.

En el ámbito local, la inflación controlada y el manejo prudente del gasto público también contribuyen a la estabilidad del tipo de cambio. Los expertos señalan que no se prevén cambios bruscos en los próximos días, a menos que haya movimientos significativos en los mercados externos.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este miércoles 5 de noviembre de 2025 tienes pensado comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier movimiento. Recuerda que el precio puede cambiar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía sigue estable, estar bien informado te ayudará a no perder dinero y aprovechar mejor tu plata.

Además, se aconseja consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Aparte de la SUNAT, también puedes verificar el tipo de cambio en estas fuentes confiables:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En resumen, el dólar inició este miércoles 5 de noviembre con una cotización de S/ 3.366 para la compra y S/ 3.378 para la venta, según la SUNAT. La divisa estadounidense se mantiene estable por segundo día consecutivo, consolidando un panorama de calma en el mercado cambiario y dando confianza tanto a empresarios como a consumidores peruanos.