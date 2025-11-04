Precio del DÓLAR HOY, 4 de noviembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El dólar continúa su tendencia de estabilidad en el mercado peruano. Tras cerrar octubre con leves movimientos, la divisa estadounidense abrió la primera semana de noviembre con una ligera baja frente al sol, manteniéndose dentro del rango que ha caracterizado las últimas jornadas.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el tipo de cambio hoy, martes 4 de noviembre, se ubica en S/ 3.366 para la compra y S/ 3.378 para la venta, mostrando una pequeña variación respecto al día anterior.

Un comportamiento estable. Durante los últimos días, el dólar ha mostrado un comportamiento estable, reflejo de la calma en el mercado cambiario. Luego de cerrar octubre cerca de los S/ 3.39, el billete verde ha registrado un leve descenso que confirma la solidez del sol peruano y la confianza de los inversionistas locales.

Precio del dólar del 1 al 4 de noviembre. (SUNAT)

Este escenario responde, en parte, a la política monetaria controlada por el Banco Central de Reserva (BCR), que continúa monitoreando el mercado para evitar fluctuaciones fuertes. Asimismo, el flujo constante de exportaciones y la moderada demanda de divisas han contribuido a mantener la estabilidad del tipo de cambio.

Factores económicos externos. A nivel internacional, los mercados siguen atentos a las decisiones de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos sobre las tasas de interés. Sin embargo, el impacto en la economía peruana ha sido mínimo gracias a las reservas internacionales y la disciplina fiscal que el país mantiene.

Por otro lado, el comportamiento de los precios de los metales, especialmente del cobre, ha favorecido la entrada de dólares al país, ayudando a sostener el equilibrio cambiario. Los analistas prevén que esta estabilidad se mantendrá mientras no haya cambios bruscos en los indicadores internacionales.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este martes 4 de noviembre de 2025 tienes pensado comprar o vender dólares, lo mejor es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier movimiento. Recuerda que el precio puede variar dependiendo del banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía se mantiene estable, siempre es importante estar informado para no perder dinero y aprovechar mejor tu plata.

También se recomienda revisar páginas oficiales del Estado antes de hacer cualquier transacción. Además de la SUNAT, puedes consultar el tipo de cambio en estas fuentes confiables:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En resumen, el dólar inició este martes 4 de noviembre con una cotización de S/ 3.366 para la compra y S/ 3.378 para la venta, según la SUNAT. La moneda estadounidense continúa su tendencia estable y sin sobresaltos, consolidando un inicio de mes tranquilo para la economía peruana y brindando confianza a los consumidores e inversionistas.