Precio del DÓLAR HOY, viernes 31 de octubre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El dólar en el Perú cerró el mes de octubre con un leve movimiento, manteniendo la tendencia estable que ha caracterizado su comportamiento en las últimas semanas. La moneda estadounidense se mantiene dentro de un rango moderado, reflejando un mercado cambiario equilibrado y sin sobresaltos.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el tipo de cambio hoy, viernes 31 de octubre, se ubica en S/ 3.390 para la compra y S/ 3.398 para la venta, mostrando una ligera alza respecto al día anterior.

Tendencia estable durante octubre. A lo largo de todo el mes, el dólar ha mostrado un comportamiento parejo, con fluctuaciones mínimas que no superaron los márgenes normales del mercado. La estabilidad del tipo de cambio ha sido constante, impulsada por factores como el control de la inflación, la confianza de los inversionistas y la prudencia del Banco Central de Reserva (BCR) al intervenir cuando es necesario.

Precio del dólar del 1 al 31 de octubre. (SUNAT)

El sol peruano se ha mantenido firme ante el dólar, incluso en medio de escenarios internacionales inciertos. Las exportaciones, el flujo de capitales y una demanda interna controlada han permitido sostener la calma en el mercado cambiario.

Factores externos y locales. En el ámbito global, la moneda estadounidense sigue influenciada por las decisiones de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos, que evalúa mantener o modificar sus tasas de interés. Sin embargo, el impacto de estos movimientos sobre el Perú ha sido leve gracias a la estabilidad macroeconómica del país.

A nivel nacional, los analistas destacan que la inflación moderada y el buen manejo fiscal siguen siendo claves para la estabilidad del tipo de cambio. Esta situación favorece tanto a los importadores como a los consumidores, que pueden planificar sus operaciones con mayor previsibilidad.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este viernes 31 de octubre de 2025 tienes pensado comprar o vender dólares, lo mejor es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier movimiento. Recuerda que el precio puede cambiar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, siempre conviene estar bien informado para no perder dinero y aprovechar mejor tu plata.

Además, se recomienda consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Aparte de la SUNAT, estas son otras fuentes seguras donde puedes ver el tipo de cambio:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En resumen, el dólar inicia este viernes 31 de octubre con una cotización de S/ 3.390 para la compra y S/ 3.398 para la venta, según la SUNAT. Con este resultado, la divisa estadounidense despide el mes con un desempeño estable, consolidando la confianza en la economía peruana y mostrando un panorama favorable de cara al inicio de noviembre.