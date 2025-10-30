Precio del DÓLAR HOY, jueves 30 de octubre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El dólar en el mercado peruano continúa mostrando un comportamiento estable en la recta final de octubre. La divisa norteamericana registró una leve variación frente a la jornada anterior, manteniendo su tendencia moderada que ha caracterizado todo el mes.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el tipo de cambio hoy, jueves 30 de octubre, se ubica en S/ 3.385 para la compra y S/ 3.394 para la venta, una ligera baja respecto al día anterior, pero dentro del rango de estabilidad observado recientemente.

Tendencia sin sobresaltos. Durante las últimas semanas, el tipo de cambio ha permanecido estable, sin movimientos bruscos. Este comportamiento refleja un mercado cambiario sólido y predecible, respaldado por la estabilidad económica interna y la intervención constante del Banco Central de Reserva (BCR) cuando es necesario.

Precio del dólar del 1 al 30 de octubre. (SUNAT)

La moneda peruana ha mostrado resiliencia ante factores externos, como las variaciones en los precios internacionales del petróleo y los movimientos de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos. Pese a las presiones globales, el sol peruano se mantiene firme frente al dólar.

Factores que influyen. En el contexto internacional, los inversionistas mantienen cautela ante los próximos anuncios de política monetaria en EE.UU. Sin embargo, la demanda de dólares en el Perú ha sido moderada, y el flujo de exportaciones sigue aportando divisas al país, ayudando a sostener el equilibrio cambiario.

A nivel nacional, los indicadores económicos se mantienen positivos. La inflación controlada y una política fiscal estable han contribuido a mantener la confianza en la moneda local. Además, los analistas prevén que el tipo de cambio seguirá dentro del mismo rango durante los próximos días.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este jueves 30 de octubre de 2025 tienes pensado comprar o vender dólares, lo mejor es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier movimiento. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía se mantiene estable, siempre conviene estar informado para no perder dinero y aprovechar mejor tu plata.

Además, se recomienda consultar páginas oficiales del Estado antes de hacer cualquier transacción. Además de la SUNAT, hay otras fuentes seguras donde puedes revisar el tipo de cambio:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En resumen, el dólar inicia este jueves 30 de octubre con una cotización de S/ 3.385 para la compra y S/ 3.394 para la venta, según la SUNAT. La divisa estadounidense mantiene una tendencia estable, consolidando un cierre de mes sin mayores alteraciones y reflejando la fortaleza de la economía peruana frente a los cambios internacionales.