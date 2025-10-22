Dayanita sorprende con drástica decisión en su viaje a Estados Unidos: "He recapacitado"

La actriz cómica Dayanita sorprendió a todos al revelar que no hará películas al estilo de Marina Gold en Estados Unidos, como había dicho días atrás. La artista se enlazó en vivo con "Magaly TV La Firme" desde el aeropuerto, donde aclaró que su viaje es únicamente por motivos laborales y que su verdadera misión es llevar alegría al público peruano en el extranjero.

La querida actriz cómica Dayanita sorprendió a todos al anunciar que no realizará películas en Estados Unidos, pese a que hace poco había comentado la posibilidad de ser actriz al estilo de Marina Gold. En un enlace en vivo con "Magaly TV La Firme" desde el aeropuerto, la artista señaló que su viaje al extranjero es por motivos laborales, pero solo para realizar shows de comedia.

"Me voy solamente hasta el 12 de noviembre. El 12 de noviembre estoy en Perú. Tengo shows pactados allá, para hacer divertir a toda la gente de Texas, Las Vegas, New York, Virginia, Florida...", contó. "He recapacitado, preferí seguir haciendo mi carrera de comedia, llevando alegría al público. Preferí hacer las cosas bien y para adelante", señaló.

Durante su conversación con Magaly Medina, la actriz confesó que quiere seguir su carrera con tranquilidad y sin polémicas. Aunque no cerró del todo las puertas al futuro, dejó claro que por ahora su prioridad es la comedia.

"Tal vez llegando allá converse otros temas y haya la posibilidad, pero ahora estoy yendo directamente a hacer divertir a toda la gente que me está esperando allá. Estoy feliz de poder llevar alegría", explicó.

El enlace en vivo se tornó más relajado cuando Magaly le hizo una curiosa pregunta que sorprendió a Dayanita. La comediante no perdió el sentido del humor y respondió.

Magaly, entre bromas, le comentó: "Pensábamos que te ibas a convertir en una estrella de cine adulto". Pero Dayanita respondió divertida: "Cuando me veas haciendo todo, no te preocupes, yo misma te voy a mandar los videos. Preferí hacer las cosas bien, portarme bien y estar tranquila".

"No tengo novio ni me voy por amor"

Dayanita también aprovechó para dejar en claro que no está viajando por motivos sentimentales, sino por trabajo. La actriz explicó que su prioridad en este momento es seguir creciendo profesionalmente y aprovechar las oportunidades laborales que se le están presentando en el extranjero.

"Estaba pasando por unos temitas sentimentales, ya sabes, para variar. Pero créeme que estoy tranquila. No tengo novio, no me quedo por amor ni por nadie. Por los hombres uno no deja los proyectos", dijo con firmeza en "Magaly TV La Firme".

Además, aclaró que su viaje es completamente legal y profesional. Antes de despedirse, Magaly le pidió entre risas que se cuide y regrese con dinero. Aseguró que son 25 presentaciones en Estados Unidos.

"Tengo mi visa de trabajo, todo está en regla. Si hago malas cosas, te voy a decir: 'la fregué, ayúdame'. Pero no va a pasar. Estoy yendo contratada por empresarios peruanos para hacer shows allá para el público peruano", aseguró. "No te vayas a enamorar de algún misio por ahí", dijo la conductora. Dayanita contestó: "Tres semanitas me voy. Voy a venir recia y feliz".

En conclusión, Dayanita reafirma que su prioridad está en el trabajo y en seguir creciendo como comediante. Lejos de los rumores y las especulaciones sobre su vida personal, la actriz cómica demuestra que su meta es clara: seguir conquistando escenarios con su humor y representar con orgullo al talento peruano en el extranjero.