Dayanita anuncia emocionada que se convirtió en madre de dos niños: ¿Cómo sucedió?

Dayanita ha generado gran controversia en redes sociales al afirmar que se ha convertido en madre de dos pequeños. La actriz cómica compartió una tierna fotografía de dos niños de aproximadamente 2 y 3 años, donde ella luce muy sonriente y agradecida por tener su propia "familia".

¿ Cómo hizo Dayanita para convertirse en madre?

La fotografía publicada por la exintegrante de JB en ATV generó mucho revuelo, ya que ella es una persona transgénero, por lo que no puede convertirse en madre biológicamente. Las únicas formas serían la adopción u otros métodos que implican un gran proceso científico.

Sin embargo, todas esas teorías quedaron descartadas, ya que la imagen que Dayanita compartió en realidad fue creada con inteligencia artificial. La actriz lo dejó claro en la descripción de la publicación.

"Gracias a la IA, puedo ser madre", escribió la actriz cómica junto a un emoji de corazón, dejando a entender que uno de sus más grandes sueños en la vida es poder tener una familia conformada por dos niñas.

Los comentarios no se hicieron esperar y varios de sus seguidores tomaron a broma su publicación, dejando mensajes en tono jocoso. Algunos señalaron que no era gracioso, mientras que otros cuestionaron duramente la publicación.

"Podrías adoptar también", "¿Tan infelices son para estar atacando en sus comentarios?", "Madre y padre para sus hijos", "Manda tu yape para donarte 0.10 céntimos por tu chiste", "Puedes ser madre de hijos de corazón... y podrías ser una gran madre si lo deseas, o un gran papá", escribieron.

Dayanita revela que tenía sugar daddy

Dayanita hizo fuertes confesiones durante su más reciente participación en El valor de la verdad. La exintegrante de JB en ATV contó que ha recibido propuestas laborales poco convencionales y también ayuda económica por parte de una persona del extranjero, a quien ella catalogó como su "sugar daddy".

Dayanita confesó que la persona que le enviaba 200 dólares semanales era de Estados Unidos, pero nunca llegó a conocerlo en persona, ya que su contacto solo se limitaba a hablar por Facebook. Al inicio lo ignoraba, pero todo cambió con una propuesta económica.

"Él siempre me escribió al Facebook y yo no suelo responder hasta no leer la frase: 'te puedo ayudar con lo que tú quieras'", dijo, desatando un debate sobre la frivolidad y el interés.

Es así que, la publicación de Dayanita mostró cómo la inteligencia artificial puede despertar emociones y polémica en redes sociales. Aunque generó críticas y bromas, dejó claro que uno de sus más grandes sueños es construir una familia y sentirse realizada en ese rol.