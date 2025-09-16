'Amigue' de Dayanita la desmiente y confiesa que tuvieron una relación: "Fuimos amigos con derechos"

Dayanita se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta, debido a que ha sido vinculada sentimentalmente con un joven de nombre Franco. Hace unos días, la actriz cómica negó tener una relación con él, pero esta vez Franco salió a desmentirla y aseguró que ambos tuvieron una relación más que amical e incluso fueron amigos con derechos.

Dayanita queda como mentirosa por acusaciones de su "amigue"

Hace pocos días, Magaly mostró imágenes de la actriz cómica bailando muy cariñosa con un joven desconocido. Luego, en una conexión en vivo, la conductora le preguntó a Dayanita sobre él, pero ella negó que existiera algún vínculo más que amical, e incluso aseguró que "se le moja la canoa", en referencia a su sexualidad.

Sin embargo, la noche de ayer, Franco —quien en sus redes sociales figura como creador de contenido— salió al frente para defenderse y contar su verdad. Según dijo, Dayanita y él tuvieron un estrecho vínculo cuando la actriz estaba separada de Miguel Rubio.

"A mí me duele que ahora salgas a declarar todas las cosas que dijiste de mi persona con adjetivos, después de todo lo que hemos pasado juntos. Soy tu incondicional", expresó Franco a Dayanita mediante las cámaras de Magaly.

El creador de contenidos también fue tajante al aclarar el tipo de relación que tuvo con la exintegrante de JB en ATV. "Ahora que tú salgas a decir que yo soy tu amigue... yo no soy tu amigue, yo fui tu amigo con derechos ", agregó.

Las pruebas de la relación

Franco contó que él y Dayanita se conocieron en un concierto de cumbia y desde entonces se volvieron inseparables. Además, dijo que compartieron muchos momentos en familia y como una pareja normal, ya que él siempre la apoyó en sus proyectos y hasta en sus cirugías.

"Yo tengo imágenes donde aparezco con ella; nos hemos besado en las calles y en restaurantes. Tengo varias fotos del beso, y aunque no recuerdo las fechas exactas, definitivamente fueron de este año", señaló.

Finalmente, Franco mostró imágenes inéditas de él y Dayanita compartiendo momentos muy románticos. Entre ellas, aparecen instantes cuando la operaron, celebraciones junto a su familia en Navidad, Año Nuevo, su cumpleaños y hasta videollamadas constantes que mantenían.

De esta manera, la polémica entre Dayanita y Franco continúa generando comentarios en redes y programas de espectáculos. Mientras la actriz insiste en negar el romance, las pruebas presentadas por su "amigo con derechos" ponen en duda su credibilidad, dejando abierta una historia que promete seguir dando de qué hablar.