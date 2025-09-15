Dayanita ganó S/15 mil en EVDLV: Las 15 preguntas sobre su padre, Topito, Jair Céspedes y más

Dayanita se sentó en el sillón rojo de "El Valor de la Verdad" y contó momentos muy personales de su vida. Habló de su infancia, de la complicada relación con su padre, de Topito, Jair Céspedes, Miguel Rubio y más- Al terminar 15 preguntas decidió retirarse del programa con un premio de 15 mil soles.

Las 15 preguntas que respondió Dayanita

La actriz cómica Dayanita estuvo en el "El Valor de la Verdad" y habló de todo: su infancia, su relación con su padre, problemas de adicciones, amores complicados y su deseo de una operación de reasignación de sexo. Después de 15 preguntas decidió retirarse y se llevó S/15.000, dejando una historia de superación que sorprendió a los televidentes. Sus invitados fueron su actual pareja Miguel Rubio, su mánager y su amigo.

Nivel 1 - Premio: S/5 mil

1. ¿Te encerrabas en hoteles para drogarte?

Respuesta: Sí. (Verdad). Explicó que durante una etapa de depresión buscaba estar sola en hoteles para consumir distintas sustancias. Aseguró que esa experiencia quedó atrás y que ahora mantiene su vida en orden.

2. ¿Consumes drogas?

Respuesta: Sí. (Verdad). Reconoció que, en momentos de estrés, fuma marihuana para relajarse y evitar caer en crisis. Destacó que lo hace de forma ocasional y con cuidado.

3. ¿Merecías la condecoración del Congreso?

Respuesta: No. (Verdad). Consideró que el reconocimiento que recibió fue polémico y que incluso ella misma dudó de merecerlo, ya que no se sentía en su mejor momento.

4. ¿Te afana el futbolista Jair Céspedes?

Respuesta: Sí. (Verdad). Contó que el exfutbolista la saluda y le responde a sus publicaciones en redes sociales, gesto que interpreta como un interés evidente.

5. ¿Te pagó un narco 2 mil dólares por cargar su torta?

Respuesta: Sí. (Verdad). Recordó que aceptó llevar una torta en una presentación en la selva. Después, descubrió que la persona que la contrató estaba vinculada al narcotráfico.

Nivel 2 - Premio: S/10 mil

6. ¿Te golpeaba tu expareja Carlos 'Topito' Flores?

Respuesta: Sí. (Verdad). Relató que vivió episodios de agresión y que, en una fuerte discusión, terminó defendiéndose. Reconoció que terminó provocándole una lesión en la muñeca tras recibir un cachetadón.

7. ¿Les dices "papá" a tus parejas?

Respuesta: Sí. (Verdad). Aceptó que, por la ausencia de su padre, ha buscado esa figura de protección en sus relaciones sentimentales.

8. ¿Te enviaba tu 'sugar daddy' 200 dólares semanales?

Respuesta: Sí. (Verdad). Explicó que un hombre en Estados Unidos le enviaba dinero cada semana, aunque nunca llegaron a conocerse en persona.

9. ¿Le revisas el celular a tu pareja?

Respuesta: Sí. (Verdad). Confesó que revisaba el teléfono de su novio porque en el pasado encontró mensajes comprometedores. Dice que ahora intenta dejar ese hábito.

10. ¿Te obligó tu padre a tener sexo con una mujer?

Respuesta: Sí. (Verdad). Señaló que su progenitor intentó "convertirla" y la llevó a una situación que considera traumática y dolorosa.

Nivel 3 - Premio: S/15 mil

11. ¿Te peleaste en la calle porque te llamaron Max?

Respuesta: Sí. (Verdad). Contó que reaccionó con un golpe cuando un grupo de desconocidos la llamó por su nombre de nacimiento.

12. ¿Te pagan 150 soles por gemir?

Respuesta: Sí. (Verdad). Comentó que recibe solicitudes de audio con gemidos para bromas y que lo toma con humor, aunque reconoce que es una práctica curiosa.

13. ¿Te arrepientes de haber dejado el programa de JB?

Respuesta: Sí. (Verdad). Explicó que extraña a sus compañeros de "JB en ATV" y que su salida se debió a sus propias inseguridades y problemas personales.

14. ¿Eres prostituta?

Botón rojo. Su actual pareja Miguel Rubio apretó el botón rojo. Beto Ortiz tuvo que decir la pregunta de repuesto.

Pregunta de repuesto: ¿Quieres que te quiten el pajarito?

Respuesta: Sí. (Verdad). Reconoció que desea someterse a una operación de reasignación de sexo, aunque sigue evaluando la decisión por las consecuencias que implica.

15. ¿Has perdonado a tu padre?

Respuesta: No. (Verdad). Aceptó que no logró perdonarlo, ni siquiera cuando él estaba en sus últimos días de vida, y que ese tema sigue siendo una herida abierta.

Dayanita ganó 15 mil soles en EVDLV

La comediante decidió detener el juego tras responder las 15 preguntas y se llevó el premio de 15 mil soles. Así puso fin a una noche llena de revelaciones sobre su vida personal, desde su relación con su padre hasta episodios de violencia y consumo de drogas.

La artista agradeció el apoyo de su público y señaló que hoy se enfoca en su bienestar y en su carrera. Aseguró que cada confesión representó un paso para cerrar etapas del pasado.

En conclusión, Dayanita obtuvo 15 mil soles después de responder 15 preguntas en "El Valor de la Verdad", donde expuso episodios íntimos y controversiales: problemas de adicciones, conflictos familiares y relaciones sentimentales marcadas por la violencia. Su relato combinó momentos de vulnerabilidad con decisiones cuestionables, dejando una imagen más compleja ante el público.