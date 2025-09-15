Dayanita revela que vivió episodios de agresión con Topito: "Acepté muchas cosas por miedo a estar sola"

En su paso por "El Valor de la Verdad", la comediante Dayanita dejó de lado el humor que la caracteriza para revelar un duro capítulo de su vida: una relación marcada por golpes, amenazas y miedo. Entre pausas y miradas al pasado, explicó que sufrió agresiones de Topito y por qué no se atrevía a alejarse.

Dayanita confiesa dura experiencia con su ex Topito

Con total honestidad, la comediante Dayanita confesó en "El Valor de la Verdad" que vivió episodios de agresión cuando estuvo con Carlos "Topito" Flores. La actriz confesó que soportó humillaciones, infidelidades y hasta amenazas de muerte porque tenía un gran temor a quedarse sola.

Durante la entrevista, Beto Ortiz fue directo: "¿Te golpeaba tu expareja Carlos Topito Flores?" y ella respondió sin dudar: "Sí". La máquina de la verdad confirmó su declaración.

"Lo conocí en el medio. Hemos iniciado una relación no buena, porque siempre vivía ocultada ante la sociedad. Ante la familia no, ellos sabían, pero ante la sociedad yo era simplemente su dupla", explicó. Beto comentó que parecía que la escondía. Dayanita asintió y recordó que él le repetía: "Siempre era como que tengo mis hijos... Si tú me has escogido a mí como pareja, sabes lo que se te viene".

Violencia y dependencia. La humorista admitió que permitió demasiadas cosas por miedo a perderlo. También relató que hubo peleas físicas. Uno de los episodios más fuertes ocurrió cuando, en medio de una discusión, ella le fracturó la muñeca al cerrar la puerta de su departamento.

"Porque él se quería ir de la casa. Me aferro mucho a un hombre... también por defensa, porque me había metido un cachetadón porque yo le había descubierto una infidelidad. No era la primera... Nos fuimos de mano muchas veces. Habíamos peleado mientras nos íbamos en el carro a un show, nos habíamos agarrado a manos en el auto. Y luego me tuve que retirar", reveló.

Beto le preguntó por qué seguía con alguien que la maltrataba. Dayanita fue clara al explicar que el temor la paralizaba y que sentía que no tenía a dónde ir.

"Tengo miedo mucho a la soledad. Sufro mucho de apego emocional", confesó. La situación era tan grave que incluso recibió amenazas: "Me había amenazado de que supuestamente me iba a matar", dijo, asegurando que sí lo creyó capaz de hacerlo.

Dayanita revela que veía en sus parejas a un padre

Dayanita reconoció que veía en sus parejas una figura paterna, lo que la hacía tolerar lo intolerable. Beto le recordó que un verdadero padre se sentiría orgulloso, no avergonzado.

"En todas mis parejas o relaciones que pude tener, los he visto como como un padre, o sea, siento que me protegen tanto, no sé si será por sus conveniencias o será porque en realidad sienten ese cariño. (Si tú ves en tus parejas una imagen paterna, los padres tampoco se avergüenzan de los hijos, más bien están orgullosos) Yo lo permití así, de aceptar sus condiciones", mencionó.

El conductor le recordó que el problema real era la falta de amor propio. Beto señaló que una persona que se quiere se hace respetar y no permite agresiones. La actriz cómica aceptó que tenía apego emocional.

"(Topito te pega, Topito te humilla, se avergüenza de ti, te saca la vuelta, pero tú lo escogiste) Cometí el error de haber aceptado muchas cosas. Cometí el error de tener ese apego emocional bastante con él", afirmó. "(¿Ya aprendiste o todavía?) Estoy aprendiendo. Me cuesta, pero sí estoy aprendiendo", señaló.

En conclusión, Dayanita reconoció que permaneció en una relación marcada por malos tratos por temor a la soledad. Contó que su expareja 'Topito' la mantenía en secreto y que vivió episodios de agresión y amenazas. Hoy, asegura que su prioridad es sanar y recuperar la confianza en sí misma.