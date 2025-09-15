Dayanita revela que le pagaron $2000 por cantar un 'Feliz cumpleaños": "Había mucho resguardo"

Dayanita se presentó en El valor de la verdad e hizo fuertes confesiones sobre su vida personal, sentimental y laboral. La actriz cómica confesó que ha diversificado sus ingresos, brindando varios servicios entre venta de contenidos y animación de eventos, pero llamó la atención al revelar que le pagaron $2000 por cantar "Feliz cumpleaños".

Dayanita hizo negociazo al cantar "Feliz cumpleaños"

Durante su participación en el programa concurso, Dayanita cerró el primer nivel con una pregunta que generó mucha curiosidad entre sus invitados . "¿Te pagó $2000 un narco por cargar su torta?" , fue la interrogante que formuló Beto Ortiz, conductor del programa.

Dayanita respondió que sí, y el polígrafo determinó que era verdad. Enseguida, ella y su mánager se pusieron a contar la historia de cómo logró llevarse más de $2000, aunque recordaron que no fue una actividad en la que se sintieron seguros o tranquilos.

Mauro, mánager de la actriz cómica, reveló que todo ocurrió mientras estaban de gira en la selva. Después de una presentación en una discoteca, el dueño del lugar se acercó a la habitación de hotel de Dayanita y le comentó que alguien muy importante celebraba su cumpleaños y quería que ella los acompañara.

Mauro puso una tarifa de $2000 y no especificó si era en soles o dólares, por lo que Dayanita tuvo que asistir al lugar y finalmente recibió el jugoso pago, además de una propina extra de $200 "por ser bonita". Sin embargo, la actriz confesó que sintió un poco de temor y solo cumplió su trabajo para luego retirarse.

"No era una mansión, simplemente era un lugar, una oficina, y había mucho resguardo. Afuera había unas seis o siete personas cuidando y adentro otras siete más. Además, me regalaron una esclava de oro", confesó Dayanita.

Dayanita echa a su novio Miguel Rubio

Durante la entrevista con Beto Ortiz, Dayanita confesó que no confía plenamente en Miguel Rubio, su actual pareja. La comediante reconoció que revisa el teléfono de Rubio y que, en varias ocasiones, encontró mensajes comprometedores.

"No confío en él", afirmó de manera contundente, para luego describir lo que ha visto: "Muchas veces encontré cosas que no quería, conversaciones subidas de tono con otras personas. Con perro, chancho, de todo".

De esta manera, la confesión de Dayanita no solo dejó impactados a sus seguidores, sino que también abrió debate sobre los riesgos que enfrentan los artistas en giras poco seguras. La actriz cómica dejó en claro que cumplió su trabajo, pero con evidente temor y precaución.