Dayanita expone a su pareja Miguel Rubio y revela que encontró chats con otra persona: "No confío en él"

La actriz cómica Dayanita volvió a sentarse en el famoso sillón rojo de 'El valor de la verdad' y, una vez más, dio que hablar con sus revelaciones. En esta segunda participación, la integrante de la escena humorística peruana no solo repasó momentos de su vida personal, sino que también dejó impactados a los televidentes al exponer a su pareja Miguel Rubio.

Dayanita encara a su pareja Miguel Rubio

Durante la entrevista con Beto Ortiz, Dayanita confesó que no confía plenamente en Miguel Rubio, su actual pareja. La comediante reconoció que revisa el teléfono de Rubio y que, en varias ocasiones, encontró mensajes comprometedores.

"No confío en él", afirmó de manera contundente, para luego describir lo que ha visto: "Muchas veces encontré cosas que no quería, conversaciones subidas de tono con otras personas. Con perro, chancho, de todo".

La comediante confesó que, aunque ahora intenta no revisar el teléfono de Rubio, las pruebas de posibles deslealtades llegan directamente a su móvil.

"Si no reviso, solo llegan. Los mensajes solo llegan a mi privado. Me dicen para abrir mis ojos. Si no los abro cuando me cuentan, menos lo voy a abrir cuando encuentre", expresó. Incluso contó que responde con ironía a quienes le advierten: "Quizá contigo gastará megas, pero yo lo tengo al lado".

Ante esta situación, Miguel Rubio, presente en el set, evitó confrontar las acusaciones y se mostró relajado ante las declaraciones.

"No quiero entrar en ese tipo de temas, puede causar una discusión. Si ella se siente bien revisando y está tranquila, vamos a estar tranquilos los dos... Tienes mis redes", comentó, restándole dramatismo a la situación.

Jair Céspedes en la mira tras las declaraciones de Dayanita

Durante la entrevista conducida por Beto Ortiz, la cuarta pregunta encendió la curiosidad del público: ¿un jugador de fútbol la había intentado conquistar? La respuesta de Dayanita fue directa. "Sí", dijo sin titubeos. El polígrafo confirmó la veracidad de su afirmación.

Ante la revelación, Beto Ortiz precisó que se trataba de Jair Céspedes, futbolista que ha vestido las camisetas de distintos equipos y que además es amigo cercano de Jefferson Farfán.

"Es un futbolista del Muni que ha jugado en Cristal y Alianza. Tiene 40 y algo de años, y amigo de Farfán. Es casado y tiene hijitos", detalló el conductor, provocando la sorpresa del público. "¿Por qué te sorprende? ¿No lo sabías?", preguntó Ortiz al notar el gesto de la comediante. Dayanita, con una sonrisa irónica, contestó: "No es que me sorprenda, es que los hombres son así".

El programa mostró los mensajes que respaldaban la confesión y en ellas se puede apreciar como Céspedes tiene algunos mensajes con doble sentido. Según Dayanita, el contacto se inició cuando cumplió 28 años, a inicios de 2025.

"El primer mensaje fue cuando cumplía 28 años. En todas mis historias él está pendiente de todo, pero yo no tengo la culpa porque yo no lo busqué, todo está guardado. Cuando me puso 'feliz cumpleaños', le envié mi QR y le dije que me mande mi regalo. Me respondió que no me preocupara, que ya me iba a mandar, pero al final no mandó nada", relató entre risas.

En conclusión, la nueva aparición de Dayanita en 'El valor de la verdad' dejó en claro que no teme decir lo que piensa. Sus declaraciones sobre Miguel Rubio revelaron una relación marcada por la desconfianza, mientras que el inesperado nombre de Jair Céspedes encendió la polémica en el mundo del deporte y la farándula.