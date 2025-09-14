Dayanita reveló que futbolista Jair Céspedes la afanaba y expuso chats: "Me iba mandar un regalo"

La actriz cómica Dayanita volvió a sentarse en el famoso sillón rojo de 'El valor de la verdad' y, una vez más, dio que hablar con sus revelaciones. En esta segunda participación, la integrante de la escena humorística peruana no solo repasó momentos de su vida personal, sino que también dejó impactados a los televidentes al mencionar a un conocido futbolista vinculado a Jefferson Farfán.

Jair Céspedes en la mira tras las declaraciones de Dayanita

Durante la entrevista conducida por Beto Ortiz, la cuarta pregunta encendió la curiosidad del público: ¿un jugador de fútbol la había intentado conquistar? La respuesta de Dayanita fue directa. "Sí", dijo sin titubeos. El polígrafo confirmó la veracidad de su afirmación.

Ante la revelación, Beto Ortiz precisó que se trataba de Jair Céspedes, futbolista que ha vestido las camisetas de distintos equipos y que además es amigo cercano de Jefferson Farfán.

"Es un futbolista del Muni que ha jugado en Cristal y Alianza. Tiene 40 y algo de años, y amigo de Farfán. Es casado y tiene hijitos", detalló el conductor, provocando la sorpresa del público. "¿Por qué te sorprende? ¿No lo sabías?", preguntó Ortiz al notar el gesto de la comediante. Dayanita, con una sonrisa irónica, contestó: "No es que me sorprenda, es que los hombres son así".

El programa mostró los mensajes que respaldaban la confesión y en ellas se puede apreciar como Céspedes tiene algunos mensajes con doble sentido. Según Dayanita, el contacto se inició cuando cumplió 28 años, a inicios de 2025.

"El primer mensaje fue cuando cumplía 28 años. En todas mis historias él está pendiente de todo, pero yo no tengo la culpa porque yo no lo busqué, todo está guardado. Cuando me puso 'feliz cumpleaños', le envié mi QR y le dije que me mande mi regalo. Me respondió que no me preocupara, que ya me iba a mandar, pero al final no mandó nada", relató entre risas.

Más futbolistas en la mira

Tras la revelación sobre Céspedes, el conductor, Beto Ortiz, quiso saber si otros jugadores también habían intentado conquistarla. Dayanita prefirió no dar más nombres, pero dejó entrever que no se trataba de un caso aislado.

"Nada, solo tengo de historias, pero que me gileen, no. Cuando se apaguen las cámaras te cuento", dijo, avivando las especulaciones en el set y entre los espectadores.

En conclusión, la participación de Dayanita en 'El valor de la verdad' volvió a generar titulares y comentarios en redes sociales. Su espontaneidad y las confesiones sobre mensajes de un futbolista casado y amigo de Jefferson Farfán desataron una ola de reacciones.