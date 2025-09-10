Dayanita regresa a 'El Valor de la Verdad' y hará fuertes revelaciones: "Tengo miedo a la soledad"

Dayanita sorprendió a todos al aparecer como la nueva invitada en El valor de la verdad. La actriz cómica regresa al famoso sillón rojo después de varios años y, esta vez, contará detalles de sus relaciones sentimentales y los problemas en los que se vio involucrada en los últimos meses tras ser separada de JB en ATV.

Dayanita rompe en llanto en El valor de la verdad

Un video publicado en la cuenta oficial de Beto Ortiz dejó ver que Dayanita será la invitada este domingo en El valor de la verdad. En los primeros segundos se muestra su rostro lleno de lágrimas, dando a entender que las preguntas que le harán serán muy fuertes.

Además, Beto Ortiz hace algunas acotaciones donde deja entrever que la actriz cómica sería quien mantiene a su expareja, Miguel Rubio, quien asistió al programa como invitado en el sillón blanco.

En otro momento, Dayanita confiesa que no quiere a la persona en cuestión y, al ser consultada sobre si cree que él la quiere, responde que sí. Sin embargo, Beto Ortiz la refuta: "Te usa, no te quiere, tú eres su cajero automático".

Asimismo, se habla sobre una presunta infidelidad y agresión. También se tocará la muerte del padre de Dayanita y, al parecer, en ese momento la actriz cómica se quiebra y asegura que el distanciamiento con su fallecido padre habría sido el motivo de los traumas que padece ahora.

"¿Por qué no estuvo cuando lo necesité? Capaz, si él hubiese estado conmigo, no me aferraría tanto al amor que me dan las personas que conviven conmigo", dijo.

¿Dayanita tiene nuevo galán?

La actriz cómica fue captada en una fiesta en El Agustino el pasado 30 de agosto, bailando con mucha confianza con este nuevo joven. Magaly aseguró que nunca habían visto a este galán junto a Dayanita, por lo que rápidamente el verlos juntos encendió las alarmas de sus reporteros.

Asimismo, el programa también mostró imágenes de Dayanita con su acompañante, tomándose fotos en el nuevo puente que conecta Barranco y Miraflores. Los transeúntes los fotografiaron abrazados y con mucha confianza frente a decenas de personas que estaban en el lugar.

Sin embargo, al ser entrevistada por los reporteros de la "Urraca", la actriz cómica negó estar iniciando una nueva relación y, por el contrario, aprovechó las cámaras para pedir trabajo.

De esta manera, la participación de Dayanita en El valor de la verdad promete generar gran impacto entre sus seguidores. Entre confesiones, lágrimas y revelaciones dolorosas, la actriz cómica mostrará una faceta íntima marcada por el amor, las decepciones y los traumas familiares que aún arrastra.