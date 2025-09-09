Youna hace fuerte acusación contra Samahara y pone el parche por su hija: "Yo soy su padre"

La batalla mediática entre Youna y Samahara Lobatón parece no tener fin. Hace unas horas, el barbero hizo una fuerte denuncia contra su expareja a través de redes sociales, donde la acusa de haber intentado meterlo preso por querer pasar más tiempo con su hija junto a su familia. Además, hizo una contundente aclaración sobre su rol como padre.

Youna arremete contra Samahara por Xianna

El joven recibió la visita de su hija Xianna hace unos días en Estados Unidos y pasaron gratos momentos. Sin embargo, al momento de regresar, habrían surgido problemas, ya que él quería quedarse unos días más con su pequeña, pero eso no le pareció correcto a Samahara.

Según el comunicado que publicó Youna, la hija de Melissa Klug hizo llorar a Xianna, quien quería quedarse más tiempo con él y disfrutar de momentos padre-hija. Además, la acusó de haberlo hecho comprar varios boletos de avión, por lo cual gastó una suma considerable de dinero que no se repondrá.

Lo más fuerte fue cuando la señaló de haber mandado a la policía para que lo persigan a él y a su familia, solo por el hecho de llevar a Xianna al parque temático de Disney.

" Me querías mandar a la policía en Orlando por llevar a nuestra hija a Disney, me amenazaste a mí y a mi familia con meternos presos y nos difamaste diciendo que queríamos raptar a Xianna ", escribió.

Youna arremete contra Samahara

Youna hace fuerte declaración sobre su paternidad

En otro momento del comunicado, el barbero indicó que la pelea con la madre de su hija se habría desatado porque ella quería que la pequeña esté en Perú para el cumpleaños de Bryan Torres, actual pareja de Samahara Lobatón.

Por ello, dejó en claro que él es el padre de Xianna y quiere tener bellos momentos con su hija para compartir, ya que no la veía desde hace mucho tiempo. Finalmente, cuestionó la crianza que Samahara le estaría dando a su pequeña.

"¿Querías que MI HIJA pase el cumpleaños de tu pareja en Perú? YO SOY SU PADRE, YO LA MANTENGO Y YO SOY PRIMERO. Yo no veo a mi hija todo el año como tú, que vives con ella, y ahora después de 15 días volviste a traerla. Espero solo poder verla ya que está cerca de mí. Qué chiste, en serio. No veo ejemplo de buena madre por ningún lado", sentenció.

Es así que, el conflicto entre Youna y Samahara Lobatón sigue escalando, poniendo en medio a la pequeña Xianna. Mientras el barbero reclama su derecho como padre, la influencer defiende sus decisiones. La disputa, lejos de resolverse, mantiene a ambos enfrentados y expone públicamente las tensiones en su relación como padres.