Johana Cubillas lanza FUERTE comunicado tras escándalo de su ex con Macarena Vélez: "No es un chiste"

Johana Cubillas, influencer e hija del exfutbolista Teófilo Cubillas, ha generado revuelo en redes sociales tras compartir un contundente comunicado. Su mensaje llega luego de que su expareja y padre de sus hijos fuera captado tomando hasta altas horas de la madrugada en compañía de Macarena Vélez.

Johana destruye la juerga de su ex y Macarena

La noticia de la salida nocturna de su expareja ha sido ampliamente comentada, y Cubillas no dudó en pronunciarse al respecto. A través de su cuenta de Instagram, hizo una fuerte crítica al consumo excesivo de alcohol, dejando en claro su postura sobre este tipo de comportamientos.

"Como últimamente me está siguiendo bastante gente y me he visto envuelta en todo este rollo, quiero dejarles un solo consejo", inició su mensaje, sin hacer mención directa a su expareja. Sin embargo, sus palabras dejaron en evidencia su desaprobación por lo ocurrido.

"NO ESTÁ BIEN tomar hasta el punto de quedar inconsciente o no poder pararse y necesitar ayuda para caminar", enfatizó Cubillas en su comunicado. Además, pidió que no se normalicen estos excesos y que la gente sea consciente de los riesgos.

En otro fragmento de su mensaje, agregó: "NO ES UNA BROMA, NO ES UN CHISTE, y no debería tomarse como tal". De esta manera, llamó a la reflexión sobre los peligros del consumo irresponsable de alcohol.

Finalmente, cerró con una advertencia: "No se expongan, ámense y cuídense por sobre todas las cosas... si van a tomar, que sea siempre con moderación". Su publicación ha recibido cientos de reacciones y comentarios de apoyo.

Johana contra Macarena Vélez

En una entrevista para el programa Magaly TV: La Firme, Cubillas se refirió a las recientes declaraciones de Macarena Vélez quien restó importancia a la grabación donde se le ve inconsciente y siendo cargada por Ichazo. Además, explicó que su pronunciamiento busca generar conciencia, sobre todo porque muchas jóvenes siguen a la modelo.

"No puede ser posible que se burlen y hagan mofa de estar en ese estado de inconsciencia borracha porque eso es peligroso y a ella la siguen un montón de chicas. ", dijo Johana.

Además, también se conoció que un extenso mensaje, dónde la hija del 'Nene' cuestionó la normalización del consumo excesivo de alcohol. Asimismo, Johana, le recordó a Vélez sus episodios pasados donde aparecía en estado de ebriedad y hasta puso denuncia.

"Creo que ella tiene una demanda con alguien por haberla tocado. Como va ser posible que no aprenda de sus errores ahora con sus burlas y la estupideces que hace esta exponiendo a muchas chicas", señaló Johana Cubillas.

De esta manera, el comunicado de Johana Cubillas ha generado debate en redes, donde muchos aplauden su mensaje sobre el consumo responsable de alcohol. Su postura refleja una preocupación por la normalización de excesos y el impacto que pueden tener en la vida personal y familiar.