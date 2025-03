Johana Cubillas arremete contra su ex tras ampay con Macarena Vélez: "Yo acá con mis hijos y él juergueando"

Johana Cubillas, hija del exfutbolista Teófilo 'Nene' Cubillas, estalló de furia luego de que su expareja Juan Ichazo fuera captado con Macarena Vélez. Las imágenes mostraron al empresario cargando a la exchica reality tras una noche de fiesta en Punta Hermosa.

Las cámaras de "Magaly TV La Firme" difundieron un video en el que se ve a Macarena Vélez en presunto estado de ebriedad, siendo auxiliada por Juan Ichazo, quien la cargó sobre sus hombros para llevarla hasta su vivienda.

Al ver estas imágenes, Johana Cubillas no dudó en pronunciarse y lanzó una dura crítica contra el padre de sus hijos.

"Nosotros en todo el tiempo que hemos estado juntos nunca hemos salido a ningún lado porque yo no tomo alcohol, ni me gusta la noche. Me da vergüenza ajena, pero ya es su roche" , declaró la hija del 'Nene' Cubillas.

Pero lo que más la indignó fue ver cómo su expareja prefería "cargar" a Macarena Vélez en lugar de hacerse responsable de sus hijos.

Todo comenzó el sábado 1 de marzo, cuando Juan Ichazo y Macarena Vélez fueron vistos en una discoteca de Miraflores, bailando y besándose. Más tarde, decidieron continuar la celebración en Punta Hermosa hasta la mañana del domingo.

A las 9:00 a. m., la ex chica reality se encontraba en tan mal estado que no podía bajar del auto sola, por lo que Juan Ichazo tuvo que cargarla sobre sus hombros para ingresarla a su departamento.

Las imágenes rápidamente se volvieron virales y generaron todo tipo de reacciones en redes sociales. Muchos criticaron la actitud del empresario, recordando que sigue casado con Johana Cubillas.

La hija del 'Nene' Cubillas dejó claro que lo único que le interesa es el bienestar de sus hijos y lamentó que su expareja no haya respetado el acuerdo que tenían.

Además, Johana Cubillas fue contundente al señalar que no permitirá que este tipo de conductas rodeen a sus pequeños.

"Él sabe perfectamente que, a mi alrededor y cerca de mis hijos, no va a estar con esa chica. Su actitud no es lo que yo quiero que rodee a mis hijos. Yo soy una persona sumamente sana. Mi vida es sana. Yo no consumo drogas, ni tomo alcohol. No estoy en la noche de fiesta. Y mis hijos ven esto todo el tiempo, yo trabajo para ellos", finalizó.