¡Increíble! Macarena Vélez se 'pasa de copas' y tuvo que ser cargada por aún esposo de Johana Cubillas

Macarena Vélez vuelve a estar en el centro de la controversia luego de haber sido captada en aparente estado de ebriedad junto a Juan Ichazo, expareja de Johana Cubillas, hija del exfutbolista Teófilo 'Nene' Cubillas. La exchica reality fue vista en aparente estado de ebriedad tras una noche de fiesta.

En un adelanto del programa "Magaly TV, la firme", se observa a Macarena Vélez en dificultades para caminar por sí sola, al punto que Juan Ichazo tuvo que ayudarla a llegar hasta su vehículo e incluso cargarla sobre su hombro para bajarla. Las imágenes han causado revuelo y las redes sociales no tardaron en reaccionar.

Además, en el adelanto se incluyeron declaraciones de Johana Cubillas sobre el incidente. La exnovia de Juan Ichazo criticó a Macarena Vélez tras ver las imágenes de su polémico estado debido al consumo de alcohol.

Días atrás, Johana Cubillas ya había mostrado su molestia tras las imágenes en las que su expareja fue captado besándose con Macarena Vélez. En declaraciones para el programa "Amor y Fuego", expresó su desagrado y señaló que ver a Ichazo en esa situación le generaba rechazo.

"Me da asco, ¿me entiendes? Entonces, te mentiría si te digo que no. Me afecta porque es un tipo con el que he estado casada 6 o 7 años y verlo ahora en estas, eso me da asco porque me digo: ¿con quién estuve casada?", afirmó contundente la Nena.

Además, sobre una posible infidelidad entre Ichazo y Vélez, prefirió no especular, aunque dejó en claro que no pondría las manos al fuego por nadie. Asimismo, recalcó que lo único que espera es que el argentino cumpla con sus responsabilidades como padre.

"Eso sí no tengo ni idea, después de lo que he visto hoy, ¿qué te puedo decir? Yo no pongo las manos al fuego por nadie. No me sorprende. Me sorprende igual toda la situación en la que me ha involucrado. Me sorprende la forma, eso sí, la verdad que no me lo esperaba", declaró.