Mario Irivarren recuerda el peculiar rencuentro que tuvo con Alondra García: "Perdió una amiga"

Mario Irivarren volvió a dar de qué hablar tras compartir una anécdota en su programa Good Time. El chico reality sorprendió a sus seguidores al contar que tuvo un inesperado encuentro con su exnovia Alondra García Miró en un salón de belleza, meses después de haber finalizado su relación.

Durante la conversación con sus compañeros, el influencer dejó claro que no considera a Alondra como una amiga, ya que desde su ruptura no han mantenido contacto. Sin embargo, recordó con detalle el momento en que coincidieron en un centro estético, protagonizando una situación que le pareció bastante inusual.

El relato generó risas entre sus compañeros de Good Time, quienes no tardaron en hacer bromas al respecto. Laura Spoya, una de las integrantes del programa, comentó entre carcajadas: "Alondra no perdió un novio, perdió una amiga", provocando aún más risas en el set y la reacción divertida de Mario.

La historia rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde sus seguidores comentaron sobre la coincidencia entre los exnovios. Algunos destacaron la madurez de Mario al recordar el momento con humor, mientras que otros se preguntaron si el destino podría volver a unirlos en el futuro.

Mario Irivarren revivió el dolor de su ruptura con la modelo Alondra García Miró, casi 10 años después de su separación. Durante una reciente intervención en el podcast Good Time, el chico reality relató cómo la situación lo afectó profundamente, llevándolo a atravesar una etapa de depresión tras el fin de su relación.

La ruptura se intensificó cuando Alondra inició una relación con el futbolista Paolo Guerrero. Esta nueva etapa de su vida dejó a Mario devastado, enfrentando no solo la separación, sino también los comentarios crueles de la gente. A pesar de las dificultades, él destacó lo complicado que fue lidiar con este proceso emocional.

"La verdad sí fue un momento de mi vida bien duro. (...) Pasé de tener todo a no tener nada. A los dos meses, Alondra comenzó una relación con Paolo, a mí me jodieron. La gente es cruel, yo la estaba pasando muy mal, he llorado mucho. (...) En esa época de mi vida la pasé mal. Me decían 'cachudo' y me dolía", dijo Mario Irivarren.