"Ahora le digo compañera": Mario Irivarren ya no considera a Alejandra Baigorria su amiga

Parece que una amistad más en la farándula llegó a su fin. Mario Irivarren sorprendió al público al revelar que ya no considera amiga a Alejandra Baigorria, con quien compartió años de competencia en realities y una cercana relación fuera de cámaras.

Durante una entrevista en el podcast "Edson pa' qué más", conducido por Edson Dávila, el chico reality dejó en claro que su vínculo con la 'Gringa de Gamarra' cambió por completo y ahora solo la ve como una "compañera".

De grandes amigos a simples conocidos: Mario Irivarren y Alejandra

Mario Irivarren y Alejandra Baigorria fueron muy cercanos desde sus tiempos en "Combate", pero la relación se habría enfriado luego de que surgieran conflictos entre Onelia Molina, novia del chico reality, y la empresaria de Gamarra.

Durante la dinámica de preguntas rápidas en la entrevista, Mario evitó referirse a Alejandra como amiga y simplemente dijo que era su compañera.

"Ahora le digo compañera", dejando en claro que la relación ya no es la misma. Su respuesta no pasó desapercibida, y el conductor del programa de inmediato reaccionó: "Ya no le dice amiga, le dice compañera", resaltando el evidente distanciamiento entre los excompañeros de reality.

¿Por qué se distanciaron?

En marzo del 2024, Alejandra aseguraba que su amistad con Mario seguía intacta, a pesar de los problemas con su pareja, e incluso afirmó que nada cambiaría entre ellos. Sin embargo, las recientes declaraciones de Irivarren desmienten esa versión.

Uno de los momentos que pudo marcar la ruptura de la amistad fue la polémica sobre la lista de invitados a la boda de Alejandra y Said Palao. En reiteradas ocasiones, la empresaria dejó en claro que la decisión de quiénes asistirían al evento era de su futuro esposo y que no estaba interesada en discutir el tema.

Sin embargo, la ausencia de Onelia Molina, actual pareja de Mario, habría generado incomodidad. "Ya tenemos una lista, (Mario y Onelia) es un tema que se lo he dejado a Said. Ya no quiero tocar el tema", mencionó Alejandra cuando le preguntaron si invitaría a ambos. Esto pudo haber sido un punto clave en la decisión de Mario de alejarse.

Mario Irivarren en medio de otra polémica

Además de su distanciamiento con Alejandra, Mario ha estado en el ojo del huracán por un reciente incidente con Víctor Caballero, conocido como 'Curwen'.

El 5 de febrero, 'Curwen' lo acusó de robar una caja de caramelos y compartió un video como prueba en su programa Hablagood. "Mira a este canalla, Mario Irivarren", dijo Caballero en tono irónico.

Ante esto, Mario se defendió en su programa "Good Time", asegurando que todo fue un malentendido y dio su versión de los hechos.

"Le pregunté a Ezio si me podía llevar los caramelos y me dijo que sí", explicó. Además, le envió un fuerte mensaje a su acusador: "Lávate la boca con jabón antes de hablar de mí (...) A mí me respetas", dejando clara su molestia.

El cambio en la forma en que Mario Irivarren se refiere a Alejandra Baigorria ha dejado claro que su relación ya no es la misma. Aunque evitó profundizar en los motivos exactos del distanciamiento, su declaración ha generado revuelo en la farándula. Ahora, queda la duda: ¿será un adiós definitivo o solo un distanciamiento momentáneo? Solo el tiempo lo dirá.