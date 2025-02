Curwen renuncia en vivo a 'Todo Good' tras polémica con 'El Zeein': "No retiro nada de lo que dije"

El periodista Víctor Caballero, mejor conocido como Curwen en redes sociales, sorprendió a sus seguidores al confirmar su renuncia en vivo al programa 'Habla Good'. La decisión se dio en medio de la controversia generada por sus declaraciones sobre el streamer Andy Merino, alias Zein, quien recientemente anunció que tomaría medidas legales contra Caballero.

En la última emisión de 'Habla Good', Curwen aprovechó los minutos finales para hacer pública su salida del programa y reafirmar que no se retractaba de sus comentarios previos sobre El Zeein. Para el streamer, 'Curwen' lo habría comparado con el excardenal Juan Luis Cipriani, quien enfrenta acusaciones de abuso contra un menor.

"No hay nada de lo que tenga que rectificarme, nada por lo cual tenga que pedir disculpas. Mantengo absolutamente todo lo que dije y me hago responsable de mis palabras", aseguró Caballero durante la transmisión en vivo.

Tras estas palabras de Curwen, se conoció que Zein interpondría una demanda contra el periodista. Además, dejó claro que comprendía la decisión de su compañero, José Luis Rodríguez, conocido como 'El Palado', quien había pedido disculpas al streamer por la controversia.

"Está bastante claro que ha habido un quiebre en el grupo. El Pelao me comentó que iba a hacer unos comentarios al respecto. Yo entiendo cuando alguien toma ese tipo de medidas por su empresa o su negocio, pero yo decidí no seguir en el grupo", explicó Curwen, visibilizando la ruptura que se dio en Todo Good .

Poco después, antes de que concluyera el segmento, Curwen expresó "gracias", se levantó de su silla y dejó el escenario, antes de que finalizara la edición de 'Habla Good'.

A pesar de la polémica que rodeó su salida, Curwen aprovechó para agradecer a sus compañeros y seguidores por el apoyo brindado durante su tiempo en el programa.

Antes de concluir, Curwen también dejó un mensaje contundente dirigido no solo a Zein, sino a cualquiera que pudiera tomar medidas legales en su contra.

"No ando asustándome cuando me muestran los dientes, si alguien quiere morderme, que me muerda, y yo voy a morder de vuelta", finalizó, dejando claro que no teme enfrentar a quienes se oponen a él.