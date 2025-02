Mario Irivarren enfrenta a Curwen tras ser acusado de robo: "Lávate la boca antes de hablar de mí"

El youtuber y periodista, Víctor Caballero, conocido en redes sociales como 'Curwen', acusó a Mario Irivarren de haberle robado un objeto. Para sustentar su afirmación, difundió un video en el que se observa el momento exacto en el que el chico reality toma el artículo.

Ante esta grave acusación, el integrante de Esto es Guerra rompió su silencio y negó rotundamente haber cometido algún delito. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Tras la difusión del video y la controversia generada en redes sociales, Mario Irivarren decidió responder a través del podcast Good Time. Durante su intervención, explicó que lo que tomó fueron unos caramelos que estaban en el set y que, antes de llevárselos, solicitó permiso al productor del programa.

"Aquí cerca hay un niño en el semáforo con quien siempre converso, Juancito. Pensé: 'Estos caramelos le pueden servir para ganar unas moneditas extra'. Le pregunté a Ezio (el productor) si podía llevármelos y me dijo que sí, así que los tomé para dárselos a Juancito", sostuvo el modelo.

Asimismo, el exparticipante de Combate criticó duramente a 'Curwen' por sus declaraciones y le envió un mensaje tajante invitándole a dialogar antes de emitir algún comentario sobre el.

"Yo le diría a Curwen: 'Lávate la boca con jabón antes de hablar de mí y practica un poco más la empatía, abre tu corazón al mundo (...) No todo es hablar huev...dialoga. A mí me respetas'", expresó visiblemente molesto.

En un episodio anterior del podcast Good Time, Mario Irivarren sorprendió a sus seguidores al recordar su relación con Alondra García Miró y cómo la exposición mediática afectó su vida en un momento difícil.

"Fue un período muy duro. En ese tiempo, tenía estabilidad económica gracias al programa, salud y amor. Tres doritos después, todo cambió. Me estafaron 50 mil dólares, me rompí el pie en el programa, mi relación con Alondra terminó y pasé de tenerlo todo a no tener nada. Fue muy difícil", relató el chico reality.