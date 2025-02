Alondra García Miró y su inesperada reacción al escuchar sobre su ex Mario Irivarren (VIDEO)

La modelo e influencer Alondra García Miró vuelve a estar en el ojo público, pero esta vez no solo por su felicidad junto a Francisco Alister, sino por su inesperada reacción cuando le mencionaron a su expareja, Mario Irivarren. La exchica reality fue abordada por la prensa y sorprendió a todos con su actitud.

En una entrevista con "Amor y Fuego", Alondra García Miró habló por primera vez sobre su romance con el empresario español Francisco Alister, asegurando que atraviesa una de las mejores etapas de su vida.

"Estoy demasiado feliz, demasiado contenta. Me siento plena, súper agradecida y bendecida" , comentó la modelo, dejando en claro que todo marcha bien en su vida sentimental.

Además, adelantó que espera con ansias lo que le traerá este 2025, especialmente en el ámbito profesional. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre su salida de los realitys de competencia, prefirió no dar muchos detalles.

"No voy a hablar más del tema, pero sí me alejé de todo, aunque ahora estoy feliz" , afirmó con firmeza.

Durante la conversación, todo parecía ir con normalidad, hasta que la reportera de "Amor y Fuego" mencionó el nombre de Mario Irivarren, con quien tuvo una relación en el pasado. En ese momento, Alondra García Miró sonrió, pero en lugar de responder, decidió retirarse de la entrevista, dejando sorprendida a la periodista y a todos los presentes.

"Ahora, Mario Irivarren..." , mencionó la reportera del programa de espectáculos. "No, ya. Ya está" , dijo Alondra mientras se alejaba de la periodista.

Minutos después, la influencer regresó y continuó hablando de otros temas, como si nada hubiera pasado. Su actitud dejó claro que prefiere no hablar de su ex y que ese capítulo en su vida ya está cerrado.

Como se recuerda, Mario Irivarren ha estado recordando su relación con Alondra en su pódcast Good Time, donde confesó lo difícil que fue para él superar la ruptura.

"La verdad sí fue un momento de mi vida bien duro (...) Pasé de tener todo a no tener nada. A los dos meses, Alondra comenzó una relación con Paolo, a mí me jodieron. La gente es cruel, yo la estaba pasando muy mal, he llorado mucho", reveló.