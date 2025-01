Onelia Molina reacciona a declaraciones de Mario Irivarren recordando a Alondra: "Confío en él"

El exchico reality Mario Irivarren sorprendió a muchos al revelar detalles inéditos sobre su antigua relación con Alondra García Miró durante el pódcast "Good Time". Sus declaraciones generaron gran interés, especialmente por la reacción de su actual pareja, la modelo Onelia Molina, quien decidió pronunciarse al respecto.

En una reciente entrevista con "América Espectáculos", Onelia Molina fue consultada sobre los comentarios de Mario Irivarren en el pódcast que conduce junto a Laura Spoya y Gerardo Pe. Pese a lo que muchos esperaban, la modelo dejó en claro que no se siente incómoda con que su pareja hable sobre su pasado sentimental.

"No, la verdad que no. No he tenido la oportunidad de verlo hasta ahora. He visto cortes, clips, pero ya es parte de ese pódcast, él puede hablar lo que quiera", expresó la integrante de Esto es Guerra.