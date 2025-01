Yahaira Plasencia sobre el supuesto romance de Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro: "Que lo disfruten"

En medio de los rumores sobre la presunta relación entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro, Yahaira Plasencia ha sido mencionada en diversas comparaciones con la bailarina. La cantante, sin embargo, decidió hablar al respecto y dejó en claro su postura sobre el tema.

En una reciente entrevista con el programa "Más Espectáculos", Yahaira Plasencia fue consultada sobre el vínculo entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro. Con una actitud tranquila, la salsera optó por desearles lo mejor y evitó dar mayor importancia a la situación.

Asimismo, Plasencia se mostró incómoda al recordar que, a pesar del tiempo transcurrido desde su relación con el exfutbolista, sigue siendo vinculada a él.

"Hace muchos años pasó lo de nosotros y me siguen relacionando hasta el día de hoy, y no entiendo por qué. Han pasado muchos años. Entonces, yo de verdad preferiría que ya no me sigan calculando más con él. Estoy tranquila, enfocada en mis cosas, sin necesidad de hablar de nadie ni nada, así como estoy", sostuvo.