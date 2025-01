Ana Paula Consorte arremete contra Gigi por comentarios sobre su relación con Paolo Guerrero: "¿Está loca?"

Las recientes especulaciones sobre una posible separación entre el futbolista Paolo Guerrero y la modelo brasileña Ana Paula Consorte han sacudido el ambiente mediático. Sin embargo, Ana Paula decidió poner fin a las conjeturas, aclarando su postura y respondiendo directamente a las críticas que surgieron en torno a su relación.

Ana Paula Consorte lanza dura critica a Gigi Mitre

En una entrevista reciente para el programa de televisión "Amor y Fuego", Ana Paula abordó las especulaciones que rodean su relación con Guerrero. Lo que más sorprendió a los seguidores fue su respuesta a Gigi Mitre, quien había asegurado que el futbolista había intentado reconciliarse con la modelo.

"Justo vi que la señora Gigi habló de que Paolo quería amistarse conmigo. ¿Pero qué pasa, estas loca? Por qué va querer amistarse conmigo", señaló con incredulidad.

La modelo también aprovechó para comentar sobre una reciente interacción con Mitre en un restaurante, donde, según Ana Paula, la conductora no se acercó ni la saludó a pesar de haber hablado sobre su vida en televisión.

"Gigi habla cosas que no me gustan. Nos encontramos en un restaurante y no me habló nada. No entiendo por qué habla en televisión, pero cuando me vio en persona, no dijo nada", afirmó Ana Paula, dejando claro que no saludó a Gigi en esa ocasión.

Asimismo, la modelo también hizo hincapié en que, independientemente de lo que ocurra en su relación con Guerrero, no siente la necesidad de exponer detalles íntimos al público.

"Si yo termino con Paolo o él termina conmigo, no voy a hablar nada, no tengo por qué hacer eso", concluyó.

Respuesta de Gigi Mitre a las declaraciones de Ana Paula

Las respuestas de Ana Paula a Gigi Mitre no pasaron desapercibidas. En su programa, "Amor y Fuego", Gigi no dudó en responder a las críticas que la modelo había vertido sobre ella. La conductora expresó su sorpresa ante las declaraciones de Ana Paula y, de forma tajante, aclaró que no estaba dispuesta a aceptar las insinuaciones de la modelo.

"Para empezar, estaría loca yo y todas las personas que se dan cuenta de que obviamente te habías peleado con Paolo, pero como nunca lo vas a aceptar, tienes que darle la vuelta para que se vea que todo está bien", dijo Mitre, insinuando que Ana Paula intentaba esconder los problemas de su relación.

Además, Gigi, también aprovechó para aclarar cual fue la razón por la que no se le habría acercado cuando la vio en un restaurante. La conductora aclaró que no ella no vive pendiente de la vida de la farándula fuera de su programa.

"Ahora querida, tu crees que yo en particular voy a estar pendiente de la vida de la gente de la farándula fuera de este programa. Ósea porque me encuentre con ustedes en un restaurante en diciembre cuando salí con mis amigos. Ella pretende que yo me pare dónde ella que no la conozco", mencionó Gigi.

Por otro lado, también aclaró que ella estaba ahí desde antes que llegue Ana Paula con Paolo. Asimismo, Gigi, resaltó que no se cruzó cara a cara con el futbolista como para saludarlo, desmintiendo así la declaración de la modelo.

"Ni lo salude ni nada porque no lo vimos cara a cara ni nada. Pasamos comieron y cada uno hizo su vida o que pretendías estabas feliz quería que llame a las cámaras. No cariño, yo no hago eso", aclaró Gigi.

Mientras que las especulaciones sobre la relación de Ana Paula con Paolo Guerrero continúan alimentando la curiosidad pública. La modelo, ha salido a enfrentar estos rumores con declaraciones que dejarían pensar que hay mucho más detrás de la imagen que muestran en los medios.