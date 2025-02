Mario Irivarren confiesa qué pasó en su escapada con Laura Spoya tras ruptura con Alondra: "Yo cedí"

El modelo y exchico reality Mario Irivarren sorprendió al contar un detalle poco conocido sobre su vida. En la última edición de Good Time, reveló qué pasó realmente con Laura Spoya en su famoso viaje a Máncora en 2014, justo después de su ruptura con Alondra García Miró.

Desde hace años, se ha especulado sobre una posible aventura entre ambos, pero Mario decidió aclararlo todo con una historia inesperada que dejó a muchos con la boca abierta.

En su charla con Good Time, Mario Irivarren fue consultado sobre los rumores que surgieron tras su viaje al norte junto a Laura Spoya y un grupo de amigas. Aunque en su momento se dijo que entre ellos había surgido algo más, él aclaró la verdad detrás de aquel fin de semana.

Sin embargo, la sorpresa llegó cuando reveló que no se trataba de un romance, sino de una experiencia espiritual inusual. Según contó, Laura lo convenció de visitar un chamán para "curar su corazón roto".

"Ustedes ya conocen a Laura y saben que ella tiene gustos medio raros y unas costumbres medias extrañas (...). Yo no quería porque va en contra de mis principios, me parecía que no era lo correcto, pero Laura es muy persuasiva", explicó Mario.