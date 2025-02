Alejandra Baigorria evalúa a su proveedor tras filtrarse lista de regalos de su boda: "Estoy averiguando"

Hace unos días, Magaly Medina reveló la cuantiosa lista de regalos que realizó Alejandra Baigorria y Said Palao para su boda. Esto habría incomodado a la empresaria, ya que la información habría sido dada por uno de los proveedores que contrató.

Alejandra Baigorria no se hace palta

Varios medios ya informaron que su boda se estará realizando el sábado 26 de abril de 2025. Además, mostraron la lista de regalos que Alejandra Baigorria y Said Palao pedirían a sus invitados. Es así como se detalló que solicitaron un tour en Italia, Arabia Saudita, cena frente a la Torre Eiffel, pasajes de avión y más.

La empresaria respondió que no le importan las opiniones: "Al final es mi boda y lo voy hacer cómo yo quiera, voy a pedir los regalos que a mí me de la gana. No me incomoda la verdad (la filtración) porque es algo que iba a terminar pasando, no me molesta porque es una lista de regalos, uno puede pedir lo que le dé la gana".

El novio Said Palao también no le dio importancia a la filtración y afirmó que aún no tienen nada comprado para su luna de miel. Sin embargo, comentó que sus planes de viaje que sus planes de viaje incluyen Francia, Italia y posiblemente Arabia Saudita.

"Son destinos que queremos, aún no tenemos nada comprado en el tema de luna de miel. Si va por ahí, sería super lindo conocer Italia, Arabia Saudita, queríamos ver Turquía, lo que si o si es Francia, París que esta seteado. Estamos viendo dos destinos o uno. No hemos soltado un parte a nadie", añadió el chico reality.

Averigua quién filtró su lista de regalos

La empresaria de Gamarra, si bien no le incomoda la filtración y que hablen de los regalos que ha pedido a sus invitados de la boda, reveló que está averiguando quién fue la persona que dio la información. Incluso, comentó que está viendo si aún trabajará con ese proveedor.

"Voy a ver si voy a seguir trabajando con la página porque la verdad me parece súper extraño y estoy en un punto de mi vida que yo no me voy amargar para nada. Estoy viendo y averiguando realmente cómo es que ha sido la filtración, yo sé que ustedes y ningún programa va a pasar el logo de una empresa, sabemos como es el negocio de la televisión", añadió.

Finalmente, Alejandra Baigorria y Said Palao afirmaron que se encuentran más felices que nunca con los preparativos de su boda. Su luna de miel será un momento especial para ellos y no piensan incomodarse por las filtraciones de su lista de regalos.