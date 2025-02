Alejandra Baigorria aclara si invitará a Mario Irivarren y Onelia Molina a su boda: "Ya tenemos lista"

Alejandra Baigorria continúa con los preparativos de su boda con Said Palao, evento que ha generado gran expectativa entre sus seguidores. A través de sus redes sociales, ella ha compartido detalles del proceso.

Sin embargo, una pregunta se ha repetido constantemente: "¿Mario Irivarren y su pareja Onelia Molina estarán en la lista de invitados?". Ante la insistencia, la 'Rubia de Gamarra' decidió ponerle punto final al tema.

En una reciente entrevista para el programa "Amor y Fuego", Alejandra Baigorria fue consultada sobre si finalmente había incluido a Mario Irivarren y Onelia Molina en la lista de invitados. La modelo reveló que la selección de asistentes ya está definida y que la decisión sobre su excompañero de Combate quedó en manos de su prometido, Said Palao.

"Ya tenemos una lista, (Mario y Onelia) es un tema que se lo he dejado a Said, ya no quiero tocar el tema, imagínate desgastarme por un tema así. Ya estuvo", declaró en el programa de espectáculos.

Además, la empresaria enfatizó que Irivarren es amigo cercano de Palao, por lo que ellos serán quienes decidan si asisten juntos al evento. Para ella, la prioridad en este momento es enfocarse en su boda y evitar preocupaciones innecesarias.

Durante la misma entrevista, Alejandra Baigorria se refirió al reciente bautizo de Said Palao a los 31 años, aclarando que su decisión de casarse por la vía religiosa no fue impuesta.

"Siempre dicen que es a presión mía, yo ya en verdad me río. Yo soy intensa, pero nunca voy a presionar a alguien a hacer algo que no quiere porque al final sería casarme con alguien obligado", comentó la modelo.

Asimismo, destacó que mantiene una relación estable con Said Palao y que ambos han logrado consolidar un vínculo fuerte gracias al tiempo que llevan viviendo juntos.

"Said es un chico tranquilo, que me mantiene a mí tranquila y estoy contenta, estamos contentos, la familia está contenta y eso es lo más importante. Lo que digan o no digan, yo me río porque al fin y al cabo los que vivimos eso somos nosotros", aseguró.