¿Alejandra Baigorria quiere encargar un bebé con Said Palao apenas se casen?: Esto dijo la empresaria

Alejandra Baigorria y Said Palao están a pocas semanas de casarse luego de varios años de noviazgo. Sin embargo, una de las mayores interrogantes después de su boda es si piensan tener un bebé juntos, ya que en más de una oportunidad han sido consultados sobre el tema.

Recientemente, la empresaria concedió una entrevista a Más Espectáculos, en la que contó varios detalles de su boda y los eventos que se organizarían para la misma. Alejandra habló sobre las posibles despedidas de soltera que tendría planificadas.

"Se puede meter una despedida por ahí, pero si no, de verdad no me molesta ni me fastidia ni nada. Mis amigos están revisando porque una fecha no me cae y la otra tampoco, entonces vamos a ver, pero algo haré", dijo en un inicio.