Melissa Klug celebra que su hija mayor se colegió como abogada: "Mi corazón explota de felicidad"

Melissa Klug, la popular 'Blanca de Chucuito', está más feliz que nunca. Y no es para menos: su hija mayor, Gianella Marquina, se colegió como abogada en una emotiva ceremonia en el Colegio de Abogados de Lima.

A través de Instagram, Melissa Klug compartió su emoción con todos sus seguidores, pues su hija mayor, Gianella Marquina se colegió como abogada en una emotiva ceremonia en el Colegio de Abogados de Lima. Publicó un video donde Gianella recibe su medalla, diploma y carnet de colegiatura.

El evento no solo fue especial para Gianella, sino también reunió a toda su familia. Asistieron su padre, Raúl Marquina, y Jesús Barco, actual pareja de Melissa Klug. También estuvo presente Samahara Lobatón, hermana de Gianella, acompañada de su hija mayor.

"No hay mejor muestra de amor que el orgullo de una madre," comentó uno de los seguidores de Melissa en Instagram. Otro añadió: "Definitivamente, ella es la diferente de la familia."

Este logro marca un hito en la vida de Gianella, quien ha demostrado mucho esfuerzo y dedicación para alcanzar sus metas. La joven influencer es un ejemplo de perseverancia para muchos jóvenes.

Gianella también expresó su felicidad en redes sociales. En su cuenta de Instagram, publicó un video mostrando cómo se preparó para la ceremonia, desde su vestimenta hasta el momento en que recibió su colegiatura.

"Hoy me colegié como abogada. Más orgullosa y feliz no puedo estar. Que este lindo momento sea de inspiración para ustedes, para que no olviden que nunca es tarde para cumplir sus sueños, nunca es tarde para estudiar y seguir aquello que tanto te apasiona," escribió Gianella.