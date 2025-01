Jesús Barco confirma que le pidió la mano a Melissa Klug y podrían casarse este 2025: "Sorpresas"

Jesús Barco compartió en una reciente entrevista aspectos importantes sobre su relación con Melissa Klug. El futbolista destacó cómo han fortalecido su vínculo con el tiempo, especialmente desde la llegada de su hija. Según Barco, ambos han aprendido a resolver sus diferencias, lo que ha contribuido a consolidar su relación.

¿Cuándo será la boda de Melissa y Jesús?

El deportista reveló que ya le pidió la mano a Melissa Klug y que tienen planes de matrimonio. Aunque aún no han fijado una fecha exacta, señalaron que 2025 podría ser el año en que sorprendan con su boda. El enfoque actual de la pareja está en cuidar y disfrutar de su pequeña hija.

"Yo ya le pedí la mano, yo soy muy familiar, me gusta mi familia. Cuando formalicé con ella se vino el tema de mi hija, entonces ahorita es lo más importante el bebé", reveló a Trome.

En cuanto a la ceremonia, Jesús indicó que inicialmente solo contemplan una boda civil. Mientras él expresa su deseo de organizar un evento significativo, Melissa prefiere algo más íntimo. Según el futbolista, la empresaria quiere limitar la celebración a familiares y amigos cercanos, priorizando una experiencia más personal.

La pareja también ha discutido cómo gestionar el presupuesto para su boda. Melissa considera que sería mejor destinar parte del dinero a un viaje, en lugar de una celebración ostentosa. Ambos coinciden en que los recuerdos son lo más valioso, lo que refleja una visión madura sobre sus prioridades como familia.

"Yo siempre he querido casarme bien para después disfrutar bien, pero ella me dice que quiere algo más pequeño, con familiares, amigos, y la plata que vamos a gastar en todo eso la gastamos en un viaje", agregó.

¿Melissa y Jesús tendrán otro hijo?

La 'Blanca de Chucuito' está disfrutando de su faceta maternal después de varios años y pasa todo el tiempo posible con Cayetana, quien cada día crece más. Sin embargo, también se da tiempo para interactuar con sus seguidores en redes sociales.

La tarde de ayer, Melissa abrió una caja de preguntas en Instagram, y una seguidora le preguntó directamente si consideraba la posibilidad de volver a convertirse en madre: "Mely, ¿volverás a tener otro hijo con Barco?".

La empresaria no tardó en dar una respuesta, asegurando que no tiene en mente volver a convertirse en madre, al menos en un futuro cercano. "No, no pienso tener más hijos" , escribió Melissa, adjuntando el emoji de un candado, lo cual da a entender que ha cerrado la posibilidad casi por completo.

De esta forma, Jesús Barco dejó claro que, aunque las decisiones sobre la boda con Melissa Klug se tomarán con calma, la pareja está ilusionada con esta nueva etapa. Con el tiempo, planean seguir construyendo su futuro juntos, manteniendo como prioridad la felicidad y bienestar de su hija, además de fortalecer los lazos familiares.