Jesús Barco cuenta el horrible momento que pasó en su primera cita con Melissa Klug: "Hasta fiebre me dio"

La empresaria Melissa Klug y el futbolista Jesús Barco llevan una relación sentimental de cinco años y tienen una hija juntos. En un podcast, el deportista reveló cómo conoció a su prometida y lo mal que la pasó en su primera salida.

Jesús Barco cuenta el mal momento que pasó

En una entrevista en el canal de Cuto Guadalupe, el futbolista Jesús Barco estuvo conversando sobre su carrera y su vida personal. Es así como revela cómo conoció a su actual pareja en una fiesta de Zambrano. Fue en aquel momento, donde decide invitarla al día siguiente a comer ceviche junto a sus amigos de Melissa Klug.

"No sabes lo que me pasó, la invito a comer ceviche, yo tenía mi platita en la tarjeta, pero yo siempre sacaba de la tarjeta para guardar y me quedaba para mí algo para gastar, me quedé con 230 soles pero mi plata estaba guardada para una emergencia. Ya había sacado mi cuenta, dije que pidan, un ceviche, un par de cervezas... yo había sacado mi cálculo porque en la carta ya veía los precios. Estaba bien, no había excedido el presupuesto", fue contando el deportista.

¡No tenía para pagar!

Luego, el deportista va contando que había dicho que pidieran normal lo que quisieran y al momento de pagar, cuenta que al revisar su cuenta tenía menos monto que no cubría el total a pagar. Ante esto, Jesús Barco trata de disimular y al verse acorralada trata de hacer hora, hasta conseguir el dinero y no pasar 'palta' en su primera salida con la 'Blanca de Chucuito'.

"El escalofrío me dio a la hora de la cuenta, abro mi teléfono y el banco me había comido la plata, no sé por qué, no sabía qué decir... dije 'tres más', no tenía pero para hacerla larga... dije 'voy al baño'", expresó.

"Llamé a mis amigos para que me presten, como una hora me demoré en el baño, hasta fiebre me dio, claro, si estás invitando, qué iba decir, quedas mal... un causa, el último, me contestó, no me quería prestar, pensaba que era floro. Me prestó 250 soles. Ese momento fue horrible", cuenta.

Mientras que Jesús Barco cuenta la anécdota de la primera salida con Melissa Klug, se lo toma de buena manera y lo recuerda entre risas. Aunque en aquel momento lo pasó 'horrible' como lo menciona, logró ganarse el corazón de la empresaria y ahora, tienen una hija juntos y están próximos a casarse.