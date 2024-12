Ricardo Gareca opina sobre Christian Cueva en el fútbol y su vida personal: "Es un muchacho leal"

El entrenador Ricardo Gareca fue uno de los DT más queridos de la selección peruana y del país, aunque ahora se encuentra dirigiendo a Chile. En una entrevista, el argentino habló de su engreído Christian Cueva y de su carrera en el fútbol.

En una entrevista realizada por Franco Lostaunau en su programa digital 'Bajo presión', tuvo de invitado especial al entrenador Ricardo Gareca. El argentino habló de aquella vez que el futbolista Christian Cueva fue a verlo al aeropuerto Jorge Chávez, la última vez que estuvo en Perú.

"La verdad que le agradezco, fue exclusivamente al aeropuerto, no pudo ir al estadio. Ahí fue directamente y nos vimos ahí, pudimos intercambiar un par de palabras a través de una abertura de la puerta porque no lo dejaban pasar. Hicimos todo para que lo dejen pasar, pero no lo dejan pasar y yo tampoco podía salir", expresó.