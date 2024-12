Ricardo Gareca y su peculiar comentario sobre el recibimiento en el estadio Monumental: "Me dio risa"

El entrenador de la selección chilena, Ricardo Gareca, tuvo una curiosa bienvenida en su regreso al Estadio Monumental para enfrentar a Perú en las Eliminatorias 2026. El pasado viernes 15 de noviembre, el "Tigre" volvió al país donde vivió momentos inolvidables con la selección peruana, pero esta vez lo recibió un ambiente algo diferente.

El partido, que terminó 0-0, era crucial para ambas selecciones, ya que necesitaban ganar para seguir luchando por su clasificación al próximo Mundial. Sin embargo, lo que llamó la atención de los hinchas de la selección peruana no fue solo el empate, sino la forma en que Gareca fue recibido en el estadio de Universitario.

Cuando Gareca fue consultado sobre si le resultó raro enfrentar a Perú, su respuesta fue clara: "Y 'viste', lógico, o sea fue raro". El exentrenador de la selección peruana, que dejó una huella imborrable al clasificar a Perú al Mundial después de 36 años, reconoció que ponerse del otro lado de la cancha fue una experiencia inusual. Sin embargo, también dejó en claro que su paso por Perú es algo que nunca olvidará.

En una entrevista reciente con el medio 'A Presión', Gareca compartió su opinión sobre esta peculiar "bienvenida". "Me pusieron sillas verdes en el Monumental, todo verde, silla verde. Sí (me dio risa), no me molestó, forma parte del folklore del fútbol. La verdad que no me molestó", comentó con una sonrisa. A pesar de que estas son cosas que él evita por cábala, el entrenador argentino demostró tener buen sentido del humor sobre la situación.