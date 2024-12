Jazmín Pinedo se sincera sobre su relación a distancia con Pedro Araujo ¿Tienen problemas?

Jazmín Pinedo se ha convertido en una figura respetable en la televisión y madre de familia, que siempre ha mostrado sentirse segura. Durante una entrevista con un medio, contó algunos detalles de su actual relación con el uruguayo Pedro Araujo.

La querido conductora de 'Más espectáculos', Jazmín Pinedo, tiene una relación con el uruguayo Pedro Araujo y están a punto de cumplir dos años. Ambos se conocieron un matrimonio en Uruguay y desde entonces, se han ido enamorando aún más. Aunque tienen una relación a distancia, la pareja ha sabido llevarlo.

Durante una entrevista con El Trome, la peruana contó algunos detalles sobre su carrera profesional, su vida personal y sobre su relación con el empresario. Entonces, afirmó que si bien no es fácil su relación a larga distancia, han sabido mantenerse en contacto.

También reveló que no es una mujer de pedir matrimonio o que le den un anillo. Afirmó que para ella, el tiempo es necesario para llevarlas bien las cosas y con seguridad. Así que no apresura las cosas y menos ruega por ellas.

"Nunca he sido esa clase de mujer que te pide el anillo y me ruegas que me case contigo. Creo que es algo que amerita su tiempo y yo voy lento y seguro", agregó.

Además, también reveló sobre cómo ha sido la relación con sus exparejas y como ha tenido una buena comunicación después del fin de su romance. Así mismo, expresó que se lleva bien con el padre de su hija, Gino Assereto.

"Mira, ninguna de mis exparejas se ha quejado; al contrario, siempre al terminar una relación he tenido una buena comunicación, no siempre una amistad, pero sí buena comunicación, sobre todo con mi última expareja (Gino Aseretto) que es el papá de mi hija. Creo que soy como me tratas; si me tratas bien, te ganas el cielo. Si me tratas mal, corre por tu vida", expresó.