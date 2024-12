Esposa de Pedro Suárez-Vértiz le dedica mensaje a un año de la partida: "Mi mundo eras tú"

El cantante Pedro Suaréz-Vértiz se convirtió en un ícono del rock peruano y que hace un año partió a la eternidad. En conmemoración al primer año de su partida, su esposa Cynthia Martínez le dedicó un bello mensaje en sus redes sociales.

Hace un año, el Perú quedo consternado cuando se comunicó el sensible fallecimiento de Pedro Suárez-Vértiz. El cantante falleció de un paro cardiaco, mientras se encontraba en su hogar. Muchos seguidores asistieron a su velorio para darle el último adiós.

Tiempo después, recibió premios y reconocimientos a su trayectoria, así como un homenaje realizado por reconocidos artistas de la música peruana. Su familia dio declaraciones sobre el cantante de rock, donde expresaron el gran amor que sentían por él.

Hoy 28 de diciembre, se cumple un año de su partida y su esposa Cynthia Martínez usó sus redes sociales para dedicarle un mensaje. Expresó que nunca imaginó que el día que ya no estaría con ella, nunca llegaría y menos tan pronto, pero ya pasó un año, muy raro con una mezcla de emociones encontradas.

"Este año ha sido raro, una mezcla inmensa de emociones, de tratar, de no rendirme y, sobre todo, tratar de no cuestionarme. Creo que he sentido de todo: primero mucho dolor, luego duda, rabia, soledad, culpa, incertidumbre, miedo. No puedo negar que he sentido felicidad, especialmente con nuestros hijos, agradecimiento, sorpresa, calma, un poco de todo. No sé si es bueno o malo, solo sé que cada día que pasa debo seguir sin ti a mi lado", inicia.