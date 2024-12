Ivana Yturbe quiere boda religiosa con Beto Da Silva y tener más hijos: "Para el próximo año"

La modelo Ivana Yturbe se ha convertido en una de las figuras más queridas de la televisión. Además, ha formado una de las familias más estables de la farándula junto al futbolista Beto Da Silva. Ahora, ha revelado que desea casarse en una boda religiosa y agrandar más a la familia.

Como se recuerda, la parejita Ivana Yturbe y Beto Da Silva iniciaron su relación hace muchos años y contrajeron matrimonio civil en febrero de 2021 en Trujillo. Esta ceremonia fue pequeña y muy íntima, donde solo asistieron amigos cercanos a la pareja y sus familiares.

Ahora, en una entrevista con Magaly Medina, la modelo expresó que uno de sus sueños es casarse a lo grande en una boda religiosa con su pareja Beto Da Silva. La joven expresó que una de las razones para casarse antes fue por su abuelita.

"Queremos casarnos, no pandemia, sino algo de verdad (pero ustedes se casaron) sí, pero fue algo chiquitito. Como todo el mundo se iba, era una época complicada y yo creo que nunca me iba a perdonar era que no esté mi abuela. Entonces dije no, 'mi abuela tiene que estar porque tiene que estar'" , expresó.

Comenta que el jugador de fútbol también quería casarse antes de irse a vivir juntos a Trujillo. Por ello, Ivana Yturbe agrega que desea planificar su boda y espera que sea como siempre lo ha soñado.

"Él también me dijo 'no vas a venir a Trujillo conmigo, ni vas a dejar toda tu vida en Lima si no tienes un compromiso serio conmigo, entonces hay que casarnos'. Nos falta el religioso. No sabemos todavía, obviamente quiero sentarme y planificar todo porque sí me quiero casar como sueño, como cualquier mujer sueña con mi gordita al lado", cuenta.